RC Lens, OL : deux préparations opposées avant leur confrontation

Le RC Lens profitera de la trêve internationale pour disputer un match amical contre le Standard de Liège, contrairement à un OL particulièrement diminué. Deux stratégies radicalement différentes avant les retrouvailles entre les deux clubs en Ligue 1.

Lens testera ses nouvelles idées contre le Standard

Le RC Lens ne restera pas inactif pendant la coupure internationale. D’après les informations d’Olympique et Lyonnais, les Sang et Or affronteront le Standard de Liège le vendredi 2 octobre. Cette rencontre se déroulera à huis clos, sur les installations de La Gaillette.

Ce rendez-vous offrira à Yannick Cahuzac une première occasion de travailler en situation réelle depuis sa prise de fonctions. Ancien adjoint, le Corse a succédé à Dino Toppmöller le 15 septembre. Il pourra profiter de cette parenthèse pour transmettre ses principes à son groupe, quelques jours après la dernière sortie des Lensois.

Un groupe artésien également diminué

Le nouvel entraîneur lensois ne disposera toutefois pas de toutes ses forces vives. Skóraś, Haidara, Kadile, Ganiou, Mesloub et Sima figurent notamment parmi les joueurs concernés par les rassemblements internationaux. Robin Risser devait lui aussi quitter l’Artois, mais le gardien est finalement forfait avec l’équipe de France en raison d’un pépin physique.

Robin Risser, amoindri physiquement avec Lens, doit renoncer au rassemblement des Bleus. Jean Butez est appelé pour le remplacer. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2101755844958343673

Son état de santé devra donc être surveillé, alors que Jean Butez a été convoqué en renfort par Zinedine Zidane. Malgré ces nombreuses absences, Lens a choisi de maintenir un amical afin de donner du rythme aux éléments restés à La Gaillette et de permettre à Cahuzac de poursuivre sa prise en main.

L’OL privé de match pendant la trêve

La situation est bien différente du côté de l’OL. Après une semaine de repos, Paulo Fonseca et son staff ne devraient retrouver qu’un groupe de moins de dix joueurs. Les Lyonnais ont donc décidé de ne pas programmer de rencontre amicale et mettront en place des séances adaptées pendant cette période.

Le technicien portugais devra composer avec un effectif particulièrement restreint pour préparer le déplacement en Artois, prévu le vendredi 9 octobre lors de la 6e journée de Ligue 1. Là où Lens cherchera à retrouver des automatismes face au Standard, l’OL privilégiera ainsi la gestion physique et le travail individualisé.

Deux méthodes avant le face-à-face

Cette trêve constitue un premier chantier important pour Cahuzac, qui doit encore appréhender son nouveau rôle de numéro un. Même avec un groupe remanié, le match face au Standard lui permettra d’observer ses joueurs dans un contexte compétitif et d’ajuster ses premières orientations.

Les deux clubs auront donc emprunté des chemins opposés avant leur confrontation : un test grandeur nature pour les Artésiens, des entraînements aménagés pour les Lyonnais. Le rendez-vous de Bollaert donnera un premier élément de réponse sur la stratégie la plus efficace.