OL, Stade Rennais : Tolisso révèle les raisons de sa rage

Buteur lors du carton de l’OL face au Stade Rennais, Corentin Tolisso avait célébré sa réalisation avec une colère particulièrement visible. Le capitaine lyonnais a expliqué que cette rage était liée à son début de saison et à une frustration devenue pesante mentalement.

Une célébration qui venait de loin

On vous en parlait après la large victoire lyonnaise qui a mis fin à une longue disette en Ligue 1 : Corentin Tolisso a largement contribué au réveil de l’OL contre le Stade Rennais. Mais au-delà du résultat et de sa performance, la célébration très rageuse du milieu de terrain avait marqué les esprits.

Présent en zone mixte après la rencontre, l’international français a livré les raisons de cette réaction. Elle ne visait ni un adversaire ni une personne en particulier. Elle traduisait surtout son soulagement après plusieurs premières sorties qui n’avaient pas répondu à ses propres attentes.

Tolisso n’était « pas du tout content »

Le capitaine des Gones ne s’est pas caché au moment de juger son entame de saison. « C’est plus par rapport à mon début de saison personnel. Je n’étais pas du tout content de ce que j’avais produit lors des premiers matchs », a-t-il reconnu. Une autocritique franche de la part d’un joueur qui attend beaucoup de lui-même.

Corentin Tolisso explique que sa rage venait de son début de saison personnel : « Je n’étais pas du tout content de ce que j’avais produit lors des premiers matchs. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2101631163601203312

Tolisso cherchait notamment une rencontre susceptible de lancer définitivement sa saison. « Je n’arrivais pas à trouver ce match référence qui pouvait me faire du bien et même à mettre ce premier but », a poursuivi le milieu de l’OL. Face à Rennes, il a donc enfin débloqué son compteur tout en retrouvant les sensations qu’il espérait.

Un poids mental enfin évacué

Cette période sans but ni prestation pleinement satisfaisante avait fini par peser sur le champion du monde 2018. « Le fait de ne pas être décisif, de ne pas être forcément très performant, m’a impacté mentalement », a admis Tolisso, donnant ainsi une autre dimension à sa célébration.

Son but face au Stade Rennais apparaît dès lors comme un déclic autant sportif que personnel. Pour un cadre appelé à montrer la voie au sein du collectif lyonnais, le doute s’était installé malgré son expérience. Cette réalisation lui permet de tourner une première page, même si le principal intéressé sait qu’elle devra désormais être suivie d’autres performances abouties.

Un nouveau départ pour le capitaine lyonnais

La colère affichée au moment de marquer résumait finalement les exigences du joueur envers lui-même. Tolisso ne se satisfaisait ni de son influence dans le jeu ni de son absence d’efficacité depuis la reprise. Son soulagement était donc proportionnel à la frustration accumulée au fil des premières journées.

Le succès contre Rennes a offert de l’air à l’OL, mais aussi à son capitaine. Après avoir attendu son match référence, Tolisso dispose maintenant d’une base sur laquelle construire la suite de son début de saison.