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FRANCE

OL – Stade Rennais : les compos de Fonseca et Haise sont connues

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 20:04
Paulo Fonseca et Franck Haise

L’OL reçoit le Stade Rennais ce samedi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Voici les compos officielles.

Ce samedi soir, l’OL reçoit le Stade Rennais pour un des chocs de la 5e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Paulo Fonseca et Franck Haise. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

Les compos officielles

OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup, Morton, Tolisso (c) – Sulc – Nuamah, Openda.

SRFC : Samba – Frankowski, Cresswell, Aït Boudlal, Merlin – Camara, Rongier (c), Thomasson – Mayenda, Dia, Nordin.

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