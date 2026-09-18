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FRANCE

OL : Le couperet est tombé pour Tagliafico avant Rennes

Par Wladimir DELCROS - 18 Sep 2026, 16:25
OL : Le couperet est tombé pour Tagliafico avant Rennes

Nicolas Tagliafico ne participera pas à la réception du Stade Rennais, samedi soir, lors de la cinquième journée de Ligue 1. Touché musculairement contre Anderlecht, le défenseur argentin doit observer quelques jours de repos.

Une petite blessure musculaire pour Tagliafico

Pas à la fête mercredi contre Anderlecht (2-1), Nicolas Tagliafico doit déjà repasser par la case infirmerie. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, le champion du monde 2022 est forfait pour la réception du Stade Rennais, programmée samedi à 20h45.

Paulo Fonseca a confirmé que son défenseur souffrait d’une « petite blessure ». L’Argentin ne s’est d’ailleurs pas entraîné vendredi matin avec ses coéquipiers. Le technicien portugais a évoqué un « léger problème musculaire » contracté face au club belge et la nécessité de lui accorder « quelques jours pour récupérer ».

À ce stade, rien n’indique donc une absence de longue durée. Tagliafico est le seul joueur lyonnais forfait pour un problème physique avant le choc du week-end.

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Abner devrait récupérer sa place contre Rennes

Entré à la pause contre Anderlecht à la place de Mohamed Ouedraogo, Tagliafico ne sera pas difficile à remplacer numériquement. Paulo Fonseca dispose de trois solutions à ce poste et devrait redonner sa confiance à Abner, titulaire depuis le début de la saison.

La soirée européenne a également permis à Keito Nakamura d’inscrire son premier but avec l’OL, avec une réalisation pleine de malice.

Pour Tagliafico, ce contretemps intervient surtout dans un début de saison compliqué. L’ancien joueur de l’Ajax ne compte que trois apparitions, dont une seule titularisation, et ses prestations n’ont pas encore répondu aux attentes. Sa situation à Lyon reste donc fragile sur le plan sportif.

Un doute avant le rassemblement de l’Argentine

Ce pépin physique pose enfin la question de sa disponibilité pour les prochains rendez-vous de l’Albiceleste. Tagliafico a été retenu avec la sélection argentine pour les matchs de septembre et octobre, mais son aptitude dépendra désormais de l’évolution de sa blessure.

Le discours de Paulo Fonseca se veut rassurant et laisse penser que l’absence du latéral gauche sera brève. Ce forfait prive néanmoins Tagliafico d’une occasion de retrouver du rythme et de relancer un début d’exercice jusque-là décevant. À Abner, désormais, d’en profiter face à Rennes pour consolider sa place dans le onze lyonnais.

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