LOSC : Létang défie l’arbitrage après une amende à 20 000 € !

Olivier Létang a décidé de ne plus participer aux réunions organisées avec la Direction de l’arbitrage. Le président du LOSC dénonce une sanction trop lourde, un manque de transparence et des échanges devenus, selon lui, inutiles.

Le but d’Haraldsson au cœur de la colère

Les relations entre Olivier Létang et l’arbitrage français se tendent encore. Deux semaines après le match nul contre le PSG (2-2), à l’issue duquel le dirigeant avait contesté la gestion du temps additionnel, un nouvel épisode litigieux est survenu lors de la victoire face à Troyes (2-0).

Dès la 2e minute, Hakon Haraldsson pensait avoir ouvert le score. Le jeu avait repris lorsque l’assistance vidéo est intervenue pour annuler son but. La Direction de l’arbitrage a ensuite reconnu une erreur dans le processus d’intervention de la VAR.

Le LOSC a demandé le fondement réglementaire ayant permis de revenir sur la décision initiale après le coup d’envoi. Dans un mail envoyé le 14 septembre, le club nordiste a également réclamé que le résultat soit porté à 3-0 afin de corriger cette erreur. Cette requête est restée sans réponse.

Une amende jugée lourde en interne

La commission de discipline de la LFP a parallèlement infligé une amende de 20 000 euros à Olivier Létang pour son comportement après la réception du PSG. Une sanction considérée comme lourde au sein de la maison lilloise.

Dans un contexte différent, Bruno Genesio avait récemment rappelé combien l’environnement d’un match pouvait peser sur ses acteurs, en évoquant ses souvenirs d’une rencontre disputée en Turquie.

« On fait aussi ce métier pour ces moments-là. Mes oreilles s’en sont souvenues pendant quelques jours. Cela doit nous galvaniser. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100309281077698920

D’après les informations du Petit Lillois, le président des Dogues a écrit à Anthony Gautier, avec Vincent Labrune et Philippe Diallo en copie. Il y déplore l’ampleur de l’amende, mais aussi l’absence de communication après la rencontre face à l’ESTAC.

Létang estime « perdre son temps »

Olivier Létang a donc informé les instances qu’il ne participerait plus aux réunions portant sur l’arbitrage, ni à celles organisées avec les membres de sa direction. Une décision forte alors que le dirigeant lillois s’était régulièrement impliqué dans les discussions destinées à faire évoluer le football français.

Le LOSC regrette notamment l’absence de débat contradictoire, ainsi qu’un manque de transparence et d’efficacité. Létang s’estime « personnellement exposé » par ces dysfonctionnements et juge désormais « perdre son temps » dans des échanges qui ne débouchent sur aucune avancée.

Le dialogue est désormais rompu

Le président lillois considère enfin que ses efforts et ses propositions ne sont pas entendus. Son retrait acte donc une rupture avec la Direction de l’arbitrage, au moment où les décisions prises face au PSG puis à Troyes alimentent la défiance du LOSC envers les instances.

Le club reste désormais dans l’attente d’explications précises sur l’annulation tardive du but d’Haraldsson. En attendant une éventuelle réponse, Létang ne compte plus prendre part aux réunions consacrées à l’arbitrage français.