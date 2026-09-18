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FRANCE

PSG : le message de Ferran Torres qui intrigue Paris

Par Wladimir DELCROS - 18 Sep 2026, 16:07
PSG : le message de Ferran Torres qui intrigue Paris

Auteur d’un début de saison canon sous ses nouvelles couleurs, Ferran Torres a semé le doute avec une publication énigmatique sur Instagram. L’attaquant espagnol annonce que ses abonnés ne le verront pas la semaine prochaine, sans préciser la raison de cette mystérieuse absence.

Une annonce énigmatique sur Instagram

Que prépare Ferran Torres ? Convoqué par Luis de la Fuente pour les prochains matches de Ligue des Nations avec l’Espagne, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain a publié un message pour le moins mystérieux dans sa story Instagram.

« J’y réfléchis depuis un moment et je tiens à vous dire que la semaine prochaine, vous ne me verrez pas », a écrit l’international espagnol. Une publication relayée par Foot Mercato, mais qui n’est accompagnée d’aucune autre explication.

À ce stade, impossible de déterminer si l’ancien joueur du FC Barcelone fait référence à ses réseaux sociaux, à une opération de communication ou à un projet personnel. L’attaquant de 26 ans demande seulement à ses abonnés de patienter jusqu’à la semaine prochaine.

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Un départ canon avec le PSG

Cette annonce intervient alors que Ferran Torres réalise des débuts particulièrement réussis dans la capitale. Recruté cet été pour 50 M€, le champion du monde compte déjà six buts en cinq rencontres, toutes compétitions confondues.

Son adaptation rapide constitue une excellente nouvelle pour les doubles champions d’Europe en titre. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, l’Espagnol s’est immédiatement installé parmi les principaux atouts offensifs de Luis Enrique. Sa convocation avec la Roja vient également récompenser ce début de saison très solide.

Luis Enrique reste concentré sur le terrain

De son côté, Luis Enrique conserve sa ligne habituelle et refuse de se disperser. Interrogé sur Bruno Genesio, l’entraîneur parisien a rendu hommage au technicien français tout en rappelant qu’il restait concentré sur les priorités sportives du PSG.

Rien ne permet donc, pour l’heure, de relier le message de Ferran Torres à sa situation sportive au PSG. Le joueur enchaîne les buts, bénéficie de la confiance de son entraîneur et vient d’être appelé avec la sélection espagnole.

Le mystère reste entier

L’ancien Barcelonais avait déjà évoqué l’importance de Luis Enrique dans son choix de rejoindre la capitale. Les deux hommes se connaissent bien et leur collaboration démarre sur des bases idéales, ce qui écarte en apparence l’hypothèse d’un malaise sportif.

La formulation choisie par Ferran Torres suffit néanmoins à alimenter les interrogations. Il faudra désormais attendre la semaine prochaine pour connaître la nature exacte de son annonce. En attendant, l’attaquant peut se concentrer sur la Roja avant de retrouver un PSG avec lequel il n’a pas encore cessé de marquer.

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