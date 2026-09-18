FC Nantes : Poirier répond fermement aux tensions avec la formation

Grégory Poirier est sorti du silence au sujet de ses relations avec le centre de formation du FC Nantes. L’entraîneur des Canaris assure ne vouloir perdre aucune énergie dans ces tensions supposées, tout en rappelant que l’urgence sportive guide actuellement ses choix.

Poirier joue cartes sur table

On vous en parlait mercredi : les tensions entre Grégory Poirier et la formation nantaise ont refait surface. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse, le successeur de Luis Castro a livré une réponse directe, rapportée par La Tribune Nantaise.

« Je n’ai pas le temps d’avoir des problèmes, a-t-il tranché. J’avance. Je viens avec mon énergie, je vois les choses positivement. Je vois la bouteille à moitié pleine. Je sais travailler en collaboration. » Une manière de démentir toute rupture avec les éducateurs, avec lesquels il juge entretenir des relations « normales ».

L’urgence du résultat avant le développement des jeunes

Grégory Poirier ne nie pas pour autant la place particulière de la formation dans l’ADN de la maison Jaune et Verte. Mais l’ancien entraîneur du Red Star estime que la situation mathématique du FC Nantes ne lui permet pas, pour l’heure, de multiplier les essais avec des éléments encore en développement.

« Ce n’est pas le moment. C’est dans une dynamique bien plus positive qu’on pourra développer ces joueurs », a-t-il expliqué. Après les départs d’Herba Guirassy et de Bahmed Deuff dans les dernières heures du mercato, plusieurs jeunes restent pourtant à sa disposition. C’est notamment le cas de Tylel Tati, déjà courtisé en Europe et récemment convoqué avec l’équipe de France U19, mais beaucoup moins exposé depuis sa bévue à Laval.

Un club toujours sous tension en coulisses

Cette mise au point intervient alors que le FC Nantes traverse une période agitée à plusieurs étages. En parallèle du dossier sportif, les discussions autour d’une éventuelle vente du club continuent également d’alimenter l’actualité des Canaris.

Des investisseurs anglais soutenus par des fonds du Moyen-Orient seraient les seuls à avoir obtenu une lettre d’intention. Waldemar Kita chercherait toutefois encore à faire monter les enchères. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2100293424259727779

Dans ce contexte peu propice à la sérénité, Poirier entend surtout préserver son autorité. « Rien ne m’empêchera de mettre mon travail en place, en tout cas sur ce que je peux impacter », a-t-il prévenu. Le technicien sait néanmoins que sa marge de manœuvre dépendra avant tout des résultats.

Une autorité clairement réaffirmée

Sans attaquer directement la direction de la formation, Grégory Poirier a donc fixé sa ligne. Sa priorité reste de sortir le FC Nantes de sa mauvaise situation avant d’offrir davantage de place aux jeunes pousses du club.

La mise au point est ferme : Poirier se dit ouvert à la collaboration, mais ne laissera pas les tensions internes détourner son groupe de l’urgence sportive. Une série de résultats positifs permettrait désormais d’apaiser le climat et de remettre progressivement la formation au premier plan.