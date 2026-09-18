Stade Rennais : le club freine-t-il Esteban Lepaul dans sa course aux Bleus ?

Esteban Lepaul serait suivi avec une attention particulière par le staff de l’équipe de France. Son profil différent et sa fraîcheur séduisent chez les Bleus, mais un obstacle important freinerait sa progression dans la hiérarchie : son manque d’expérience européenne. Une faiblesse qui interroge aussi la trajectoire récente du Stade Rennais.

Esteban Lepaul commence à se rapprocher doucement de l’équipe de France. Les performances du buteur du Stade Rennais ne passeraient pas inaperçues auprès du staff tricolore, qui apprécierait notamment sa fraîcheur et ses qualités différentes de celles des autres attaquants actuellement disponibles.

Une première reconnaissance importante pour le Rennais, désormais présent dans la réflexion des Bleus. Mais pour espérer franchir le dernier palier et obtenir une première convocation, Lepaul doit encore lever un doute majeur.

Son manque presque total d’expérience sur la scène européenne serait aujourd’hui le principal bémol relevé dans son dossier.

Un profil qui intrigue le staff des Bleus

Dans un secteur offensif particulièrement concurrentiel, Esteban Lepaul possède l’avantage d’offrir une alternative différente. Son activité, sa mobilité et sa capacité à peser sur les défenses en font un attaquant susceptible d’apporter une nouvelle option au sélectionneur.

Le staff tricolore étudierait ainsi son profil avec beaucoup d’attention. Une preuve que les performances réalisées sous le maillot rennais commencent à modifier son statut.

Mais le niveau international exige davantage qu’une grande régularité en Ligue 1. Les rencontres européennes permettent notamment d’évaluer la capacité d’un joueur à répondre présent face à des adversaires de haut niveau, dans des contextes et des atmosphères très différents.

Sur ce point, Lepaul souffre forcément de la comparaison avec certains de ses concurrents.

🚨🚨 ESTEBAN LEPAUL PARTICULIÈREMENT ÉTUDIÉ PAR LE STAFF DES BLEUS !! 👀🇫🇷



Séduit par sa fraîcheur et son profil différent des attaquants actuels, le staff tricolore suit de très près le buteur rennais.



Principal bémol : son manque quasi total d'expérience européenne.… pic.twitter.com/EZaeg6XUgM — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 17, 2026

Rennes responsable de ce retard ?

Cette réserve ne dépend pourtant pas uniquement du joueur. Depuis plusieurs saisons, le Stade Rennais peine à franchir le cap attendu en Ligue 1 et à retrouver durablement les compétitions européennes.

En restant à l’écart de ces rendez-vous, le club breton prive indirectement ses meilleurs éléments d’une exposition précieuse. Lepaul ne peut pas acquérir une solide expérience continentale si son équipe ne lui offre pas l’occasion de disputer ces rencontres.

Le Stade Rennais pourrait donc, malgré lui, ralentir la progression internationale de son attaquant. Là où certains candidats aux Bleus peuvent se mesurer chaque semaine aux meilleures équipes européennes, le Rennais doit essentiellement convaincre à travers ses performances en championnat.

Il serait néanmoins excessif de faire porter toute la responsabilité au club. Une qualification européenne se construit collectivement et le buteur doit lui aussi contribuer aux résultats permettant de l’obtenir. Mais pour un joueur qui frappe à la porte de l’équipe de France, l’absence de vitrine continentale représente incontestablement un handicap.

Un cap à franchir pour Lepaul et le Stade Rennais

La situation d’Esteban Lepaul illustre finalement l’un des problèmes majeurs du projet rennais. Le club dispose de joueurs talentueux, mais ses difficultés à s’installer durablement sur la scène européenne limitent leur progression et leur visibilité au plus haut niveau.

Pour le buteur, la suite paraît claire : continuer à performer en Ligue 1 jusqu’à rendre son absence chez les Bleus difficile à justifier. Pour Rennes, l’objectif est tout aussi évident : retrouver rapidement l’Europe afin d’offrir à ses cadres les matchs nécessaires pour changer de dimension.

Esteban Lepaul est désormais observé. Mais pour transformer cet intérêt en convocation, il lui manque encore cette expérience des grands rendez-vous que le Stade Rennais n’est pas, pour le moment, capable de lui offrir.