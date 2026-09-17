Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le mercato du Stade Rennais n’est pas encore totalement terminé… dans le sens des départs.

Le mercato du Stade Rennais pourrait encore bouger dans le sens des départs. Selon L’Équipe, l’OGC Nice a reçu le feu vert de son propriétaire, Ineos, pour avancer sur le recrutement du défenseur ghanéen du Stade Rennais.

Seidu à Nice, c’est imminent !

Le joueur de 26 ans, qui a accompagné le groupe breton en Autriche pour affronter Sturm Graz en Ligue Europa, est désormais au centre des discussions entre les deux clubs. Le Gym et le Stade Rennais négocient actuellement les conditions d’un prêt avec option d’achat. Les discussions portent notamment sur la prise en charge du salaire du défenseur ainsi que sur les modalités de l’éventuelle option d’achat.

Le principal intéressé serait, de son côté, ouvert à l’idée de rejoindre la Côte d’Azur et de porter le maillot des Aiglons. Toujours d’après L’Équipe, la possibilité de voir l’ancien Clermontois débarquer à Nice est jugée très élevée. Sa présence dans le groupe rennais pour le déplacement à Sturm Graz, prévu ce mercredi soir à 21 heures, montre toutefois que le dossier n’est pas encore totalement finalisé.

Haise va retrouver Laval

Mais le Stade Rennais réserve également une belle surprise à ses supporters. Selon la radio ICI, le Stade Rennais affrontera le Stade Lavallois en match amical durant la prochaine trêve internationale. La rencontre est programmée le vendredi 2 octobre au stade Francis-Le-Basser.

Un rendez-vous forcément particulier pour Haise. En effet, cette rencontre permettra surtout à l’actuel entraîneur du Stade Rennais de retrouver un stade qu’il connaît bien. Arrivé sur le banc rennais la saison dernière, l’ancien joueur de Laval aura ainsi l’occasion de revenir à Le Basser avec son nouveau club. Une affiche qui devrait forcément rappeler de bons souvenirs aux supporters mayennais et offrir un rendez-vous particulier aux fans du Stade Rennais.