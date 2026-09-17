À LA UNE DU 17 SEP 2026
[11:20]Stade Rennais : le mercato n’est pas terminé, Haise offre une belle surprise aux supporters ! 
[11:00]PSG Mercato : le nouveau Messi à 100 M€ qui fait déjà craquer Luis Enrique
[10:40]OM : Genesio amène deux petits nouveaux à Besiktas ! 
[10:20]ASSE, OM Mercato : Stassin joue un mauvais tour à Aubameyang et met le cap sur le FC Barcelone
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand Marquinhos saluait la poigne de l’OM : une autre époque ?
[10:00]RC Lens : depuis le LOSC, Létang a savonné la planche de Leca ! 
[09:40]FC Nantes : le prix de vente du club est enfin connu
[09:20]Stade Rennais : convoqué, Ludovic Blas va faire ses grands débuts en sélection ! 
[09:00]ASSE : une curieuse anomalie se cache dans le onze de Cathro 
[08:40]OM : le onze surprise de Genesio à Besiktas a fuité 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : le mercato n’est pas terminé, Haise offre une belle surprise aux supporters ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 11:20
Franck Haise (Stade Rennais)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le mercato du Stade Rennais n’est pas encore totalement terminé… dans le sens des départs. 

Le mercato du Stade Rennais pourrait encore bouger dans le sens des départs. Selon L’Équipe, l’OGC Nice a reçu le feu vert de son propriétaire, Ineos, pour avancer sur le recrutement du défenseur ghanéen du Stade Rennais. 

Seidu à Nice, c’est imminent ! 

Le joueur de 26 ans, qui a accompagné le groupe breton en Autriche pour affronter Sturm Graz en Ligue Europa, est désormais au centre des discussions entre les deux clubs. Le Gym et le Stade Rennais négocient actuellement les conditions d’un prêt avec option d’achat. Les discussions portent notamment sur la prise en charge du salaire du défenseur ainsi que sur les modalités de l’éventuelle option d’achat.

Le principal intéressé serait, de son côté, ouvert à l’idée de rejoindre la Côte d’Azur et de porter le maillot des Aiglons. Toujours d’après L’Équipe, la possibilité de voir l’ancien Clermontois débarquer à Nice est jugée très élevée. Sa présence dans le groupe rennais pour le déplacement à Sturm Graz, prévu ce mercredi soir à 21 heures, montre toutefois que le dossier n’est pas encore totalement finalisé.

Haise va retrouver Laval 

Mais le Stade Rennais réserve également une belle surprise à ses supporters. Selon la radio ICI, le Stade Rennais affrontera le Stade Lavallois en match amical durant la prochaine trêve internationale. La rencontre est programmée le vendredi 2 octobre au stade Francis-Le-Basser.

Un rendez-vous forcément particulier pour Haise. En effet, cette rencontre permettra surtout à l’actuel entraîneur du Stade Rennais de retrouver un stade qu’il connaît bien. Arrivé sur le banc rennais la saison dernière, l’ancien joueur de Laval aura ainsi l’occasion de revenir à Le Basser avec son nouveau club. Une affiche qui devrait forcément rappeler de bons souvenirs aux supporters mayennais et offrir un rendez-vous particulier aux fans du Stade Rennais.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot