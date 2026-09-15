À 31 ans, Seko Fofana a décidé de tourner une page majeure de sa carrière. Le milieu de terrain, actuellement prêté par le Stade Rennais au FC Porto, a officialisé sa retraite internationale avec la Côte d’Ivoire.

Seko Fofana a pris tout le monde de court. Alors qu’il poursuit sa carrière en club sous les couleurs du FC Porto, le milieu de terrain du Stade Rennais a annoncé lundi la fin de son aventure avec la sélection ivoirienne. Une décision officialisée sur ses réseaux sociaux après plusieurs années passées avec les Éléphants.

Une page importante se tourne pour Seko Fofana

À 31 ans, l’ancien crack du RC Lens quitte ainsi la scène internationale avec 34 sélections et 7 buts.Seko Fofana avait découvert la sélection ivoirienne en 2017, sous les ordres de Marc Wilmots. Depuis, le milieu de terrain est devenu l’un des visages importants de la génération ivoirienne, avec un moment évidemment inoubliable : le sacre à la Coupe d’Afrique des nations disputée à domicile. La Côte d’Ivoire avait remporté la compétition et Fofana avait contribué à cette épopée victorieuse. Le joueur garde donc un souvenir particulièrement fort de son passage avec les Éléphants.

Pour annoncer sa décision, Fofana a publié un message particulièrement émouvant sur Instagram : « Chers supporters ivoiriens, c’est le moment pour moi de tourner la page. C’est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j’ai eu la chance de me battre pour mon pays. » Le milieu de terrain a également évoqué son bonheur d’avoir remporté le trophée continental : « Gagner le plus beau trophée du continent, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour moi, et ce sera des souvenirs gravés à jamais pour des millions d’Ivoiriens. » Un message qui montre que cette décision n’est évidemment pas prise à la légère.

Fofana reste sous contrat au Stade Rennais

Cette annonce peut toutefois prêter à confusion. Seko Fofana ne quitte pas le football et ne met pas fin à sa carrière en club. Le milieu de terrain appartient toujours au Stade Rennais, où son contrat court jusqu’en 2029. Mais il évolue actuellement au FC Porto dans le cadre d’un prêt d’une saison, sans option d’achat. Il ne s’agit donc pas d’une annonce concernant directement son avenir à Rennes. Son choix lui permet surtout de fermer définitivement le chapitre international et de se consacrer à son quotidien en club.

Après un premier passage réussi au Portugal, Fofana a retrouvé le FC Porto cet été. Lors de son premier prêt, il avait disputé 18 rencontres et inscrit trois buts, convainquant suffisamment les dirigeants portugais pour qu’ils souhaitent le faire revenir. Cette fois, il doit également découvrir la Ligue des champions avec les Dragons. Le contexte pourrait donc être idéal pour le joueur. Libéré des échéances internationales, il pourra consacrer toute son énergie à son aventure portugaise.