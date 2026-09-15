Alors que les déclarations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont alimenté les rumeurs de tensions entre les deux amis, un nouvel écho venu de l’entourage du PSG vient calmer le jeu.

Le feuilleton du Ballon d’Or prend décidément une tournure inattendue. Depuis deux jours, les déclarations de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé sont scrutées dans le moindre détail.

Aucune tension entre les deux joueurs ?

Tout est parti d’une phrase du joueur du Real Madrid, qui expliquait avoir toujours été considéré comme « l’élu », contrairement à Dembélé. Quelques jours plus tard, le Parisien répondait en utilisant justement cette même expression. « Je n’ai jamais été l’élu mais j’ai bossé et l’année dernière, j’ai été récompensé d’une année fantastique avec le Paris Saint-Germain », expliquait Dembélé après la victoire contre Brest. De quoi immédiatement alimenter les spéculations sur une éventuelle brouille. Mais selon Djameel, insider bien informé sur le PSG, cette lecture serait largement exagérée.

D’après lui, il n’existerait « aucun problème » entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Une précision importante alors que les deux hommes entretiennent une relation particulièrement forte depuis leurs années communes au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Dembélé avait d’ailleurs encore publiquement défendu Mbappé quelques mois plus tôt, estimant que certaines critiques visant son capitaine chez les Bleus étaient injustes.

L’entourage de Dembélé aurait mal pris les propos

Si les deux joueurs ne seraient donc pas en froid, le discours serait différent concernant certains membres de l’entourage du Ballon d’Or 2025. Toujours selon Djameel, certaines personnes proches de Dembélé auraient mal pris les déclarations de Mbappé. Une réaction qui peut se comprendre dans le contexte très particulier de la course au Ballon d’Or. En utilisant le terme « élu », Mbappé n’avait pas directement attaqué Dembélé. Mais son propos pouvait être interprété comme une manière de rappeler la différence de trajectoire entre les deux joueurs. Et forcément, à quelques semaines de la cérémonie, chaque mot prend une importance particulière.

Le contexte actuel favorise évidemment les interprétations. Dembélé est le tenant du titre et fait partie des candidats à sa propre succession. Mbappé, de son côté, assume pleinement ses ambitions malgré une saison sans trophée majeur, en s’appuyant notamment sur ses statistiques individuelles exceptionnelles. La rivalité sportive entre les deux Français est donc bien réelle mais cela ne signifie pas nécessairement qu’une rivalité personnelle existe. Dembélé avait d’ailleurs cité Mbappé parmi ses favoris pour le Ballon d’Or dans son entretien accordé à France Football, avec Khvicha Kvaratskhelia et Harry Kane. Le véritable enjeu se situe donc peut-être davantage dans la perception des déclarations que dans une éventuelle fracture entre les deux joueurs.