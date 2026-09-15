Gautier Larsonneur est pointé par les supporters de l’ASSE comme responsable de la défaite des Verts à Dunkerque samedi (1-2).

L’ASSE a connu son premier coup d’arrêt de la saison à Dunkerque. Après un début de championnat particulièrement réussi, les hommes d’Ian Cathro se sont inclinés samedi (1-2) et ont laissé filer trois points importants. Une défaite qui n’a pas tardé à provoquer des réactions chez les supporters. Et Gautier Larsonneur s’est retrouvé en première ligne.

Larsonneur désigné coupable par les supporters de l’ASSE

Le gardien stéphanois a encaissé deux buts face à Dunkerque. Une prestation qui a suffi à relancer les interrogations autour de son niveau actuel, alors que plusieurs erreurs avaient déjà été relevées depuis le début de la saison. But! a ainsi lancé un sondage révélateur : « Gautier Larsonneur est-il coupable à Dunkerque ? » Le résultat est sans appel. 77,9 % des votants ont répondu « OUI », contre seulement 22,1 % pour le « NON ». Une majorité très nette qui montre à quel point le portier des Verts est actuellement sous pression.

Pour autant, résumer la défaite stéphanoise à la seule prestation de Larsonneur serait excessif. Le gardien a effectivement encaissé deux buts, mais il n’est pas responsable de l’ensemble des difficultés rencontrées par l’ASSE dans le Nord. Comme souvent dans une défaite, plusieurs secteurs ont montré des limites. Le bloc stéphanois n’a pas suffisamment maîtrisé son adversaire et l’équipe a manqué de constance dans les deux surfaces. Larsonneur peut donc être critiqué pour certaines situations, mais le revers reste avant tout collectif.

Une pression qui tombe au mauvais moment

Cette nouvelle défaite intervient néanmoins à un moment où Larsonneur aurait certainement préféré retrouver davantage de sérénité. Le gardien de 29 ans reste un élément important du dispositif d’Ian Cathro et a participé au très bon début de saison des Verts. Mais les critiques qui s’accumulent peuvent forcément peser sur sa confiance. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, la stabilité du gardien est pourtant essentielle. Et Larsonneur devra rapidement retrouver son meilleur niveau pour faire taire les doutes.

Le calendrier ne laisse justement pas beaucoup de temps à l’ASSE pour cogiter. Les Verts se déplaceront à Metz samedi pour tenter de repartir immédiatement de l’avant. Un rendez-vous particulièrement important pour Larsonneur. Après avoir été massivement désigné comme responsable de la défaite à Dunkerque par les votants du sondage de But!, le gardien aura l’occasion de répondre directement sur le terrain. Une prestation solide à Metz pourrait rapidement calmer une partie des critiques. À l’inverse, une nouvelle erreur relancerait forcément le débat autour de sa place et de son niveau. Ian Cathro aura également un rôle important à jouer.