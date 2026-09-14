Absent de la feuille de match de l’ASSE à Dunkerque (1-2), Mahmoud Jaber (26 ans) ne suscite pas plus d’inquiétude que cela dans le staff d’Ian Cathro.

L’ASSE a connu son premier accroc de la saison à Dunkerque. Après cinq victoires consécutives pour débuter son championnat, le club stéphanois s’est incliné 2-1 dans le Nord. Un revers qui met fin au sans-faute des hommes d’Ian Cathro, mais qui ne remet pas en cause le très bon début de saison des Verts.

Pourquoi Jaber était absent à Dunkerque

Dans ce contexte, l’absence de Mahmoud Jaber avait forcément attiré l’attention.Le milieu de terrain n’était de l’ASSE effectivement pas présent sur la feuille de match face à Dunkerque. Une absence qui pouvait susciter quelques interrogations, notamment parce que Mahmoud Jaber avait déjà connu une longue période loin des terrains. Mais Ian Cathro a rapidement tenu à rassurer concernant l’international israélien.

« L’absence de Jaber ? Mahmoud a été longtemps écarté des terrains. Il a ressenti une gêne sur son dernier entraînement. Je sais que ce n’est pas un gros problème le concernant, mais on doit faire preuve de sérieux et de calme le concernant », a expliqué l’entraîneur stéphanois après la rencontre. Un discours qui écarte donc, pour le moment, l’hypothèse d’une nouvelle longue indisponibilité.

Le staff de l’ASSE joue la prudence

La situation de Jaber reste néanmoins surveillée avec attention. Après avoir été éloigné des terrains pendant une longue période, le milieu stéphanois doit retrouver progressivement son rythme et ses sensations. Dans ces conditions, le staff d’Ian Cathro ne souhaite prendre aucun risque. La moindre gêne doit donc être prise au sérieux afin d’éviter une rechute ou une nouvelle interruption de plusieurs semaines. Une décision qui peut frustrer à court terme, mais qui paraît logique pour un joueur dont le retour doit être géré avec précaution.

La bonne nouvelle pour l’ASSE réside donc surtout dans les propos de son entraîneur. Ian Cathro ne semble pas particulièrement préoccupé par la situation de Jaber et parle d’un problème sans gravité. Le milieu de terrain pourrait ainsi rapidement retrouver le groupe stéphanois, même si aucune date précise de retour n’a été communiquée. Son retour serait évidemment bienvenu pour une équipe qui vient de connaître son premier revers de la saison.