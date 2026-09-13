ASSE : un départ historique accélère la réorganisation à L’Étrat

Battue pour la première fois de la saison à Dunkerque, l’ASSE reste solidement installée en tête de la Ligue 2. En coulisses, les Verts préparent surtout une transition importante dans le recrutement de leur formation, tandis que Kévin Pedro franchit un nouveau cap international.

Un premier avertissement pour les Verts

L’AS Saint-Étienne a vu sa série de cinq victoires prendre fin samedi sur la pelouse de l’USL Dunkerque (2-1). Augustine Boakye avait pourtant ouvert le score avant la pause, sur un service de Zuriko Davitashvili, mais les hommes de Ian Cathro ont été renversés au retour des vestiaires.

Khalil Ayari et Souleymane Keita ont trompé Gautier Larsonneur sur deux frappes lointaines. Boakye a ensuite trouvé la barre transversale dans le temps additionnel. Malgré ce premier revers, l’ASSE conserve la tête de la Ligue 2 avec trois points d’avance sur son dauphin. Un accroc sans conséquence immédiate au classement, mais un avertissement pour une équipe jusque-là souveraine.

Pedro choisit la RD Congo

Autre actualité forte de la semaine, Kévin Pedro a décidé de représenter la République démocratique du Congo après avoir porté le maillot des équipes de France de jeunes. Le défenseur de 20 ans a été appelé pour la première fois par Sébastien Desabre et retrouvera chez les Léopards son ancien coéquipier Dylan Batubinsika.

Prolongé jusqu’en 2030, le pur produit de la formation stéphanoise s’est installé dans le onze de Cathro. Principalement utilisé dans le couloir droit, il profite de sa polyvalence et de sa capacité à se projeter. Cette convocation vient confirmer son excellent début de saison et valorise le travail effectué à L’Étrat.

Une ASSE très active dans les courses

Les chiffres relayés par Peuple Vert dessinent également le profil du leader stéphanois. Avec 108,7 kilomètres parcourus en moyenne par rencontre, l’ASSE est l’équipe qui court le plus en Ligue 2. Áron Csongvai et Tamar Svetlin symbolisent ce volume au milieu.

Devant, Irvin Cardona et Thierno Ballo multiplient les sprints et les appels en profondeur. L’influence de Cardona ne se limite d’ailleurs pas à ses buts : l’attaquant de 29 ans participe à la construction et au travail sans ballon, deux marqueurs essentiels du projet de jeu stéphanois.

Gérard Fernandez passe le témoin

Une page va enfin se tourner avec le départ à la retraite de Gérard Fernandez, 78 ans, après plus de deux décennies au service de la maison verte. Guillaume Leleu doit lui succéder comme responsable du recrutement de la formation. Passé par le LOSC et Brentford, il avait rejoint la cellule stéphanoise la saison dernière.

L’arrivée de Sacha Esteves à la tête du recrutement de la post-formation va permettre à Guillaume Leleu de prendre la responsabilité du recrutement de la formation. Gérard Fernandez va quitter l’ASSE. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2097210567148613966

Sacha Esteves intègre donc l’organigramme pour se consacrer à la post-formation. Entre cette arrivée et la promotion de Leleu, Kilmer Sports Ventures poursuit la réorganisation d’un secteur historiquement central dans le modèle des Verts.