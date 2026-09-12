ASSE : une menace russe aux chiffres qui affolent les Verts

Avant son déplacement à Dunkerque, l’ASSE devra surveiller de très près Evgueni Prutsev. Arrivé cet été dans le Nord, l’ailier russe affiche une efficacité redoutable malgré un temps de jeu encore limité.

Deux buts en cinq apparitions

En quête d’un sixième succès consécutif, l’ASSE s’apprête à passer un test délicat sur la pelouse de Dunkerque. Les Verts devront notamment contenir Evgueni Prutsev, arrivé cet été en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. À 23 ans, le Russe n’a eu besoin que de cinq apparitions pour se signaler avec deux buts.

Son temps de jeu reste pourtant mesuré, avec seulement 57 minutes disputées en moyenne. Selon l’analyse chiffrée de Morning Foot, il obtient déjà un indice de performance de 51 dans le profil d’ailier buteur et de 48 comme ailier de profondeur. Des données qui traduisent une influence offensive rapide sous ses nouvelles couleurs.

Une efficacité qui doit alerter l’ASSE

La principale menace vient de sa capacité à rentabiliser la moindre occasion. Prutsev affiche 88 % de tirs cadrés ainsi qu’un indice de 95 sur la conversion but-tir. Son différentiel entre les buts inscrits et les buts attendus atteint également 90, alors que son volume de frappes reste relativement modeste, avec un indice de 54.

La défense de l’ASSE devra donc éviter de lui laisser des situations favorables. Son profil repose moins sur une succession de dribbles que sur ses appels et ses changements de rythme. Son indice d’accélérations brusques atteint ainsi 100, tandis que ses notes concernant le nombre de sprints et la distance parcourue à haute intensité s’élèvent toutes les deux à 77.

Les Verts réorganisent aussi leur recrutement

En marge de cette échéance sportive, des mouvements se dessinent également dans l’organigramme stéphanois. L’arrivée de Sacha Esteves à la post-formation doit permettre à Guillaume Leleu de prendre la responsabilité du recrutement de la formation, avec un départ annoncé de Gérard Fernandez.

L’arrivée de Sacha Esteves comme responsable du recrutement de la post-formation doit permettre à Guillaume Leleu de prendre en charge celui de la formation. Gérard Fernandez va quitter l’ASSE. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2097210567148613966

Un joueur encore perfectible dans le collectif

Prutsev ne présente toutefois pas un profil sans faiblesse. Son implication dans la construction reste limitée, comme le montrent ses indices de 15 sur les passes réceptionnées et de 10 sur les passes clés. Son rendement dans les duels offensifs demeure également faible, avec seulement 3 % de réussite sur cet indicateur.

Les Stéphanois pourraient chercher à l’isoler et à lui imposer un défi physique. Ils devront néanmoins se méfier de son activité sans ballon : l’ailier obtient un indice de 74 sur les duels défensifs disputés et de 63 sur les interceptions. Une implication qui en fait aussi un acteur du pressing dunkerquois, au-delà de ses qualités de finisseur.