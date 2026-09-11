Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Prêté une saison par l’ASSE à Séville, Lucas Stassin (21 ans) voit son avenir être particulièrement discuté chez les supporters des Verts.

Le dossier Lucas Stassin n’a pas fini de faire parler dans le Forez. Parti de l’ASSE à Séville dans les dernières heures du mercato, l’attaquant belge a rejoint la Liga sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 25 millions d’euros.

Le retour de Stassin déjà envisagé

Dans le même temps, l’ASSE a prolongé son joueur jusqu’en 2029. Un montage qui laisse donc plusieurs scénarios possibles pour l’avenir du buteur de 21 ans. Peuple Vert a récemment relancé le débat en s’interrogeant sur la capacité de Séville à lever les 25 millions d’euros prévus dans l’accord. Le club espagnol traverse effectivement une période financière délicate. Selon les chiffres rapportés par Peuple Vert, sa dette nette aurait diminué cet été, passant de 90 à 60 millions d’euros, tandis que les dépenses globales ont fortement baissé ces dernières saisons. Séville reste néanmoins engagé dans une politique de réduction des coûts.

Dans ce contexte, débourser 25 millions d’euros pour conserver définitivement Stassin pourrait représenter un investissement conséquent. Le scénario d’un retour dans le Forez n’est donc pas à exclure. Sur les réseaux sociaux, certains supporters stéphanois préfèrent même voir le verre à moitié plein. Gourniste résume cette idée avec une pointe d’ironie : « Si Séville peut faire un classement très moyen mais que Stassin peut tout éclater en Liga, ça serait bien. Comme ça on est sûr de le récupérer en feu la saison prochaine en Ligue 1. » Une hypothèse séduisante pour les Verts. L’ASSE pourrait récupérer un joueur ayant engrangé une expérience supplémentaire dans un championnat majeur, tout en profitant d’une éventuelle revalorisation de sa cote.

Et si Stassin devenait impossible à retenir ?

Dylan Dusart, autre fervent suiveur de l’ASSE et de Stassin, voit cependant les choses autrement : « Si Stassin sort une nouvelle saison à +10 buts, surtout en Liga, il vaudra ~35M sur le marché. Vous croyez vraiment que Séville va se priver d’un bénéfice cadeau ? Metz non plus n’avait pas d’argent, et a pourtant levé l’OA de Mikautadze (13M) pour le revendre illico (18M). On ne reverra Lucas seulement s’il fait une saison banale/nulle. Et c’est là que le fait de l’avoir prolongé d’un an avant son prêt fait que, dans tous les scénarios, c’est un bon deal pour l’ASSE. Soit il explose et on touche le jackpot ; soit il revient et on l’aura en L1. »

Le raisonnement est simple : si Stassin réussit son aventure espagnole, Séville pourrait avoir intérêt à lever les 25 millions d’euros, même si le club n’a pas aujourd’hui une énorme marge financière. L’objectif pourrait alors être de conserver l’attaquant avant de le revendre plus cher. Le débat est lancé. Le début de son aventure espagnole donne en tout cas des raisons d’être optimiste.

Pour ses débuts avec Séville, Stassin a rapidement trouvé le chemin des filets face à l’Espanyol. Une première particulièrement encourageante pour le Belge, qui doit désormais confirmer sur la durée. Et c’est précisément là que se trouve la clé du dossier. S’il réalise une saison pleine et atteint la barre des dix buts ou plus en Liga, sa valeur pourrait grimper fortement. À l’inverse, une saison moyenne pourrait conforter l’hypothèse d’un retour à Saint-Étienne.

L’ASSE garde les cartes en main

Grâce à la prolongation jusqu’en 2029, Saint-Étienne s’est en tout cas protégé. Le club ne dépend pas d’une vente définitive immédiate. Si Séville ne lève pas l’option, Stassin reste contractuellement lié aux Verts et peut donc revenir dans le Forez.

L’ASSE conserve également 20 % d’une éventuelle plus-value future en cas de revente par Séville. Pour l’heure, impossible donc de savoir où évoluera Stassin la saison prochaine.

Mais une chose est certaine : plus il brillera en Liga, plus son avenir deviendra passionnant à suivre pour les supporters stéphanois. Et paradoxalement, le meilleur scénario sportif pour Stassin pourrait aussi être celui qui éloigne définitivement son retour à l’ASSE.