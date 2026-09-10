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FRANCE

OM : Pierre Ménès détruit Mehdi Benatia

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 22:20
Mehdi Benatia

Le nouveau rôle de consultant de Mehdi Benatia à Canal+ n’a pas échappé à Pierre Ménès, qui s’en est vivement pris à l’ancien dirigeant de l’OM.

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en juin denier, Mehdi Benatia a récemment retrouvé un poste en devenant consultant pour Canal+. L’ancien directeur sportif de l’OM interviendra notamment lors des soirées européennes de la chaîne cryptée. Un retour dans les médias pour l’ancien international marocain, qui avait déjà occupé un rôle de consultant sur beIN Sports après sa carrière de joueur.

Ménès allume Benatia pour son nouveau poste

Mais ce nouveau rôle de Mehdi Benatia est loin de faire l’unanimité. Pierre Ménès s’est montré particulièrement critique envers l’ancien dirigeant marseillais.

« Est-ce qu’il se sent légitime, après avoir planté l’OM dans tous les sens, de se retrouver sur un plateau télé ? Je suis bien persuadé que Mehdi Benatia trouve qu’il n’a aucune responsabilité dans ce qu’il s’est passé à l’OM. Donc évidemment, ça doit l’aider », a fustigé l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

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