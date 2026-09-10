L’OM vient de sécuriser un nouveau soutien important dans son environnement économique.

Alors que l’OM traverse une période particulièrement animée sur le plan sportif, sa direction poursuit également son travail en coulisses. Et une nouvelle signature vient d’être officialisée.

Onet reste fidèle à l’OM

Onet, entreprise fondée à Marseille et partenaire de l’Olympique de Marseille depuis 1981, a décidé de poursuivre son aventure avec le club. La relation entre les deux structures est particulièrement ancienne. Les premières collaborations entre Onet et l’OM remontent à 1981. Avec plus de quatre décennies de présence aux côtés du club, l’entreprise fait donc partie des partenaires les plus fidèles de l’histoire marseillaise. Le nouvel accord porte sur les deux prochaines saisons et prolonge ainsi le partenariat jusqu’en 2029. Onet conserve son statut de partenaire officiel de l’OM. Une continuité importante pour le club, qui peut compter sur un acteur économique solidement implanté dans la cité phocéenne.

L’accord ne concerne pas uniquement l’équipe masculine. Onet poursuit également son engagement auprès de l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille. Cette présence s’inscrit dans la politique menée par le groupe autour de l’égalité entre les femmes et les hommes. À travers son programme Onederful, l’entreprise cherche notamment à favoriser une meilleure représentation des femmes dans différents secteurs, notamment dans le sport et dans le monde professionnel. Le partenariat avec l’OM permet donc à Onet de prolonger cette démarche sur le terrain.

Un signal positif pour l’environnement économique de l’OM

L’implication du groupe ne se limite d’ailleurs pas à afficher son nom aux côtés de celui de l’OM. Onet intervient directement au stade Vélodrome grâce à ses différentes expertises. Le groupe participe notamment aux activités liées à la propreté, à l’accueil et à la sécurité. Ses équipes contribuent ainsi au bon déroulement des rencontres de l’OM, mais également des différents événements organisés dans l’enceinte marseillaise. Une présence particulièrement concrète au quotidien. La prolongation a été officialisée dimanche lors de la réception du Paris FC au Vélodrome.

Émilie de Lombarès, présidente du directoire d’Onet, était notamment présente, tout comme Stéphane Richard, président de l’OM, et plusieurs représentants des deux organisations. Le dirigeant marseillais a forcément salué cette nouvelle étape. Pour lui, Onet fait partie de l’histoire de l’OM depuis plus de 45 ans et cette relation repose sur une confiance construite dans la durée. L’attachement à Marseille et les valeurs communes entre les deux organisations constituent également des éléments importants de cette collaboration. Pour l’Olympique de Marseille, cette prolongation constitue surtout un nouveau signal positif dans le développement de son réseau de partenaires.