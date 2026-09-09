OM : Igor Paixão a trouvé un nouveau challenge !

Après avoir été retenu par l’OM cet été, Igor Paixão pourrait désormais voir ses performances récompensées par une première convocation avec le Brésil de Carlo Ancelotti.

Igor Paixão continue de franchir les étapes. Arrivé à l’OM il y a un an après son passage remarqué au Feyenoord, l’ailier brésilien serait présent dans la pré-liste de Carlo Ancelotti pour les prochains rendez-vous de la Seleção.

Igor Paixão dans les radars d’Ancelotti

Selon plusieurs informations venues du Brésil, le nom d’Igor Paixão figure parmi les joueurs étudiés par Carlo Ancelotti pour le prochain rassemblement. La pré-liste, qui n’est pas rendue publique officiellement, doit permettre à la Fédération brésilienne d’anticiper les éventuelles convocations.

Cette présence serait une nouvelle étape importante pour le joueur de l’OM. Déjà pré-convoqué par Ancelotti lors de son passage au Feyenoord, Igor Paixão avait finalement dû patienter avant de découvrir la Seleção A.

L’OM, un nouveau tremplin

À Marseille, le Brésilien bénéficie désormais d’une nouvelle vitrine pour convaincre le sélectionneur. Le joueur avait notamment été retenu par l’OM malgré l’intérêt de Sunderland dans les dernières heures du mercato.

Son profil de joueur offensif, capable d’évoluer sur un côté et de faire la différence dans les un-contre-un, peut correspondre aux attentes d’Ancelotti, qui souhaite lancer un nouveau cycle avec le Brésil après la Coupe du monde 2026. Le technicien italien a d’ailleurs expliqué vouloir observer davantage de jeunes joueurs en vue de la Coupe du monde 2030.

Australie et Inde au programme

La prochaine liste officielle du Brésil sera annoncée mercredi 9 septembre. La Seleção doit ensuite affronter l’Australie les 25 et 29 septembre, avant de défier l’Inde le 3 octobre.

Pour Igor Paixão, l’enjeu est donc clair : transformer cette présence dans la pré-liste en première convocation avec le Brésil. Une récompense qui viendrait confirmer son changement de dimension depuis son arrivée à l’OM.