PSG : une théorie surprenante éclate après l’absence de Doué au Ballon d’Or

Absent des 30 nommés au Ballon d’Or 2026 malgré une nouvelle saison très solide avec le PSG, Désiré Doué voit son absence susciter de nombreuses interrogations.

La liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2026 a réservé une énorme surprise aux supporters du Paris Saint-Germain : Désiré Doué n’en fait pas partie. Le Français, pourtant classé 14e lors de l’édition 2025, est cette fois totalement absent de la sélection dévoilée par France Football.

Une décision d’autant plus surprenante que le jeune attaquant sort d’une nouvelle saison particulièrement riche avec le PSG. En 2025-2026, Doué a inscrit 13 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, dont cinq en Ligue des champions. Surtout, il a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive avec Paris et a de nouveau été élu meilleur espoir de Ligue 1 par ses pairs.

Le PSG compte par ailleurs de nombreux représentants dans les 30, ce qui rend l’absence de Doué encore plus étonnante.

Les interviews refusées à France Football en question ?

Sur les réseaux sociaux, une hypothèse commence déjà à circuler. Djamel, sur X, s’interroge notamment sur un éventuel lien entre cette absence et le fait que Désiré Doué aurait refusé « 3-4 interviews chez France Football ».

Une accusation qui doit toutefois être maniée avec prudence, d’autant que le Ballon d’Or repose sur un vote de journalistes internationaux et que plusieurs éléments sportifs peuvent expliquer une non-sélection. La concurrence était particulièrement forte cette année, notamment après une Coupe du monde qui a pesé lourd dans les performances individuelles retenues.

Une absence qui fait forcément débat au PSG

Reste que l’absence de Désiré Doué interpelle. À seulement 21 ans, le joueur du PSG s’était installé parmi les jeunes stars les plus prometteuses du football mondial après son immense finale de Ligue des champions 2025, où il avait inscrit deux buts contre l’Inter Milan.

Cette année encore, son palmarès et son influence dans le parcours européen parisien plaidaient en sa faveur. Son absence du top 30 du Ballon d’Or 2026 restera donc comme l’une des principales surprises de cette édition.

Quant à l’hypothèse d’une conséquence de ses rapports avec France Football, elle reste, à ce stade, une simple question et non un fait établi.