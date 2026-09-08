Dans un entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé (PSG) a longuement évoqué le Ballon d’Or et répondu sèchement à Kylian Mbappé (Real Madrid).

Le débat autour du prochain Ballon d’Or est déjà lancé. Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions pour cette nouvelle édition. Le capitaine des Bleus estime notamment que ses performances individuelles et son parcours avec la France lui permettent de prétendre très sérieusement au trophée. Il est d’ailleurs annoncé parmi les principaux candidats. Mais face à cette confiance affichée, Ousmane Dembélé a livré une réponse particulièrement claire.

Dembélé voit encore le Ballon d’Or au PSG

Interrogé par France Football, l’attaquant du PSG n’a pas hésité au moment d’évoquer l’identité du prochain lauréat. Pour lui, le trophée devrait rester dans la capitale française. « Je ne pense pas qu’il soit indécis, ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain », a expliqué Dembélé. Une déclaration forcément remarquée alors que Mbappé, désormais au Real Madrid, fait partie des prétendants sérieux.

Dembélé ne ferme évidemment pas la porte à son ancien coéquipier, puisqu’il le place dans son podium personnel. Mais le message est clair : selon lui, le PSG possède encore les arguments pour conserver le trophée. Au moment de dévoiler son top 3, Dembélé a également réservé une place à Khvicha Kvaratskhelia. « Mon top 3 ? Tout mélangé : “Kvara”, Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé. » Un podium très international, avec le Géorgien du PSG, Harry Kane et donc Kylian Mbappé. En revanche, une absence interpelle immédiatement : celle de Dembélé lui-même. Le Français, qui est le tenant du Ballon d’Or, refuse de se placer parmi ses propres favoris.

« Je ne me vote jamais »

Dembélé a même été relancé sur sa propre candidature. Sa réponse ne laisse aucune place au doute : « Moi ? Ah non, je ne me mets jamais dans des trucs comme ça. Je ne me vote jamais. Si c’est moi qui parle, je ne me vote pas. » Une position assez rare dans une période où les prétendants au Ballon d’Or n’hésitent généralement pas à défendre leurs chances. Dembélé préfère donc laisser les journalistes faire leur choix. Et le Français ne s’est pas arrêté à son podium. Il a également cité plusieurs autres joueurs susceptibles de se mêler à la course.

Michael Olise et Lamine Yamal figurent notamment parmi les joueurs mentionnés par l’attaquant du PSG mais Dembélé a surtout tenu à mettre en avant un coéquipier souvent moins médiatisé : William Pacho : « Fabian Ruiz, Pacho… On l’oublie, celui-là, Pacho. J’espère qu’on ne va pas l’oublier cette année, parce qu’il mérite. » Une manière pour le Ballon d’Or sortant de rappeler que la saison du PSG ne s’est pas résumée à ses stars offensives. Au final, Dembélé n’a donc pas réellement attaqué Mbappé. Mais en affirmant que le Ballon d’Or devrait rester au PSG et en plaçant Kvaratskhelia et Kane devant lui dans son propre classement, le Français a forcément relancé le duel à distance avec son ancien partenaire. La bataille ne fait que commencer.