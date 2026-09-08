La première victoire du FC Nantes cette saison, contre Nancy à la Beaujoire (1-0), a été ternie par les soucis judiciaires de Frank Kita.

Les supporters du FC Nantes attendaient ce moment depuis quatre journées. Lundi soir, les Canaris ont enfin lancé leur saison en Ligue 2 en venant à bout de Nancy (1-0).

Une nouvelle étape dans le dossier Franck Kita

Réduits à dix dès la première période, les Nancéiens ont fini par céder juste après la pause sur un but de Thomas Robinet, idéalement servi par Ryad Hachem. Une victoire importante pour Grégory Poirier, mais la soirée n’aura pas été totalement tranquille en coulisses. Selon Presse Océan, le juge de la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes qui supervise le dossier concernant Franck Kita a clôturé ses investigations.

Le dirigeant nantais avait été mis en examen en juin 2023 dans le cadre d’une enquête portant notamment sur l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif. Le dossier concernait également les agents Bakari Sanogo et Joaquim Batica. À l’époque, le FC Nantes lui-même avait ensuite été mis en examen dans cette procédure. La clôture des investigations constitue donc une nouvelle étape dans cette affaire mais elle ne signifie absolument pas que Franck Kita bénéficie d’un non-lieu.

Pas encore de décision sur un éventuel procès

La fin des investigations signifie simplement que le juge d’instruction considère son enquête terminée. Le parquet doit désormais examiner le dossier et déterminer les suites judiciaires à donner à l’affaire. Un procès peut donc encore être envisagé, mais aucune décision définitive concernant un éventuel renvoi devant le tribunal ne peut être tirée de cette seule clôture des investigations. Un point important alors que cette nouvelle intervient dans un contexte déjà particulier pour le FC Nantes.

Le timing a évidemment de quoi surprendre. Alors que le coup de sifflet final venait de retentir à la Beaujoire, validant le premier succès de la saison nantaise, l’information concernant l’avancée du dossier judiciaire de Franck Kita venait assombrir la soirée. Sur le terrain, les Canaris venaient pourtant de réaliser l’essentiel. Avec cette victoire, Nantes a quitté la dernière place de Ligue 2 et occupe désormais la 15e position avec quatre points après cinq journées. Après un début d’exercice particulièrement compliqué, le groupe de Grégory Poirier avait enfin une raison de sourire. Mais dans les tribunes et autour du club, les questions liées à la direction restent forcément sensibles.