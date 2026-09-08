Recrue phare de l’été du FC Barcelone, Rodri (30 ans) fait déjà parler de lui pour des mauvaises raisons en Espagne.

Le FC Barcelone réalise un début de saison impressionnant. Après quatre journées de Liga, les hommes d’Hansi Flick affichent un bilan parfait avec quatre victoires. Les Catalans ont notamment frappé très fort ce week-end en s’imposant 5-0 sur la pelouse de Valence.

Rodri impressionne déjà avec le FC Barcelone

Avec 17 buts inscrits et seulement 2 encaissés, le Barça a déjà pris les commandes du championnat et affiche de sérieux arguments dans la course au titre. Cette dynamique est notamment portée par l’arrivée de Rodri.Recruté cet été après avoir longtemps été associé au Real Madrid, le champion du monde représente l’un des gros coups réalisés par le FC Barcelone. À 30 ans, l’international espagnol apporte son expérience, sa maîtrise technique et son vécu au plus haut niveau.

Pour sa première titularisation avec le Barça, à Mestalla, le milieu de terrain a d’ailleurs rapidement montré pourquoi les dirigeants catalans avaient fait de lui une priorité. Très solide dans l’entrejeu, Rodri a reçu les applaudissements du public lors de sa sortie à la 62e minute. Mais quelques instants plus tard, une séquence captée par les caméras de Movistar+ allait provoquer une tout autre réaction.

« Ils sont nuls, mec ! »

Installé sur le banc aux côtés de Pau Cubarsí, Rodri s’est retrouvé au cœur d’une séquence diffusée dans l’émission El Día Después. Pensant visiblement échanger de manière privée avec son jeune coéquipier, le milieu espagnol n’a pas mâché ses mots au sujet de la prestation de Valence. « Vraiment mous, ces gars sont vraiment mous… Vraiment mous. Ils sont nuls, mec ! Ils sont vraiment nuls. Ils sont lamentables. Ils ont fini à quelle place au classement la saison dernière ? Ils n’ont même pas franchi la ligne médiane en seconde période… » Des propos particulièrement sévères, surtout après une victoire aussi large du FC Barcelone.

La scène n’a évidemment pas tardé à faire réagir en Espagne.Rodri semblait simplement livrer son analyse à chaud à un coéquipier, sans forcément imaginer que ses paroles seraient captées et diffusées. Mais l’omniprésence des caméras dans le football espagnol peut rapidement transformer une conversation privée en polémique publique. La séquence a ainsi été largement commentée, certains observateurs estimant que le Barcelonais est allé trop loin dans ses propos envers son adversaire. D’autres y voient surtout une réaction à chaud après une rencontre durant laquelle Valence a énormément souffert face au Barça. Car sur le terrain, le constat était effectivement sans appel : les Catalans ont largement dominé les débats et ont infligé une lourde défaite à leur adversaire.

Rodri va devoir se réhabituer aux caméras en Liga

Cette première polémique rappelle surtout à Rodri une réalité qu’il connaît désormais très bien : au FC Barcelone, le moindre geste et le moindre mot peuvent rapidement prendre une ampleur considérable. Le milieu espagnol arrive avec un statut XXL et sera forcément davantage observé. Ses performances seront scrutées, mais également ses déclarations.

Après avoir réussi ses débuts sportifs avec le FC Barcelone, Rodri va donc devoir apprendre à composer avec cette nouvelle exposition médiatique. Une première polémique qui ne remet évidemment pas en cause son excellent début sous ses nouvelles couleurs, mais qui montre déjà que son aventure catalane ne se jouera pas uniquement sur les pelouses.