FC Barcelone : Deco avait activé une autre piste avant de boucler Rodri

Avant de recruter Rodri en provenance de Manchester City, le FC Barcelone avait étudié un autre profil pour renforcer son entrejeu. Une piste connue de longue date par Deco, mais rapidement abandonnée lorsque l’opportunité de signer le capitaine de la Roja s’est présentée.

Javi Guerra figurait sur les tablettes

Le Barça n’avait pas misé uniquement sur Rodri pour renforcer son milieu de terrain cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo, Deco appréciait également Javi Guerra, le milieu de terrain du Valence CF.

Les Blaugranas avaient pris contact pour le joueur de 23 ans, sans toutefois avancer davantage dans ce dossier. Son profil était déjà suivi par la direction catalane, qui avait manifesté son intérêt dès le mois de mai 2024.

L’opportunité Rodri a changé les plans

La situation a basculé lorsque Rodri est devenu accessible. Le champion du monde 2026, longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, a finalement choisi le Barça. Une opération majeure pour le double champion d’Espagne en titre, qui a alors refermé les autres pistes étudiées dans l’entrejeu.

L’ancien joueur de Manchester City rejoint un secteur déjà riche en internationaux espagnols avec Pedri, Gavi, Fermin Lopez et Marc Bernal. Dans ces conditions, le dossier Javi Guerra n’avait plus vraiment de raison d’être.

Une clause fixée à 60 M€

Sous contrat avec Valence jusqu’en 2029, Javi Guerra dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur qui n’avait, de son côté, jamais caché son envie de poursuivre l’aventure au sein de son club formateur.

Natif de Valence, le milieu va justement croiser la route du FC Barcelone ce dimanche à 16h15. L’occasion pour Deco d’observer de près un élément prometteur qui aurait pu rejoindre la Catalogne avant que le dossier Rodri au Barça ne change définitivement la donne.