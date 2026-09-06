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FRANCE

OL : Nuamah brise enfin une disette longue de 18 mois

Par Louis Chrestian - 6 Sep 2026, 14:23
OL : Nuamah brise enfin une disette longue de 18 mois

Buteur vendredi lors de la victoire de l’OL contre l’AJ Auxerre, Ernest Nuamah a retrouvé un sourire qu’il avait perdu depuis de longs mois. Après une grave blessure et une saison blanche, l’ailier ghanéen espère désormais lancer enfin son aventure lyonnaise.

Un but attendu depuis mars 2025

Ernest Nuamah a dû patienter près de 540 jours avant de marquer de nouveau avec l’OL, comme le souligne Olympique et Lyonnais. Son dernier but toutes compétitions confondues remontait au 13 mars 2025, face au FCSB en Ligue Europa.

En Ligue 1, la disette était encore légèrement plus longue. Le Black Star n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 3 mars 2025 contre l’OGC Nice, soit 544 jours sans marquer en championnat. Son soulagement était donc palpable vendredi soir.

Une longue traversée du désert

Arrivé à Lyon durant l’été 2024, Nuamah a connu des débuts compliqués entre adaptation délicate et prestations irrégulières. Sa progression a ensuite été stoppée net par une rupture du ligament croisé en avril 2025.

Éloigné des terrains pendant plus d’un an, le Ghanéen n’a retrouvé la compétition que le 3 mai dernier face au Stade Rennais. Convoqué pour la Coupe du monde malgré cette longue absence, il est revenu affûté dans le Rhône.

La saison de la confirmation

À seulement 22 ans, Nuamah dispose encore d’une importante marge de progression. Son jeu peut toujours se montrer frustrant par séquences, mais ce but contre Auxerre pourrait lui permettre de franchir un cap sur le plan mental.

Cette saison 2026-2027 doit désormais valider les promesses qui accompagnaient son arrivée officielle à l’OL. Les supporters lyonnais attendent surtout de l’ailier qu’il gagne en régularité après n’avoir montré son potentiel que par intermittence.

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