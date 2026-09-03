ASSE Mercato : Kilmer Sports a bien chipé une recrue au nez et à la barbe de l’OL !

L’ASSE a bien bouclé l’arrivée d’Elyes Dhaoui, jeune milieu tunisien de 18 ans également convoité par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OL.

Cet été, l’AS Saint-Étienne a enregistré l’arrivée de sept joueurs pour son équipe première : Sohaib Naïr, Jakob Breum, Thierno Ballo, Mamour Ndiaye, Aron Csongvai, Lucas Lavallée et Tamar Svetlin. Le club forézien a également renforcé son équipe réserve, avec notamment la venue d’Elyes Dhaoui.

Dhaoui confirme son arrivée chez les Verts

Si l’arrivée du jeune milieu de terrain tunisien n’a pas été officialisée par l’ASSE, elle est bien effective. Le joueur lui-même a confirmé avoir signé chez les Verts dans une interview accordée à Tunisie Numérique. Elyes Dhaoui, qui a paraphé un contrat de trois ans, plus une année en option, avec l’ASSE, s’est dit « fier de franchir cette nouvelle étape dans sa carrière ». « Le projet sportif stéphanois et la perspective d’obtenir du temps de jeu dans une équipe compétitive » l’auraient convaincu de rejoindre le Forez, alors que plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, étaient également intéressés par son profil.

Âgé de seulement 18 ans, le milieu défensif (1,93 m) compte déjà 32 apparitions en première division tunisienne avec l’Olympique de Béja et a porté les couleurs de la Tunisie chez les U17 et les U20. Il devrait débuter dans un premier temps avec la réserve stéphanoise, avec la possibilité de se rapprocher de l’équipe première en cas de bonnes performances.