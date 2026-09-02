ASSE : le parcours raté de Mathis Amougou depuis son départ du Forez !

Vendu 15 millions d’euros par l’ASSE à Chelsea en février 2025, Mathis Amougou peine depuis à lancer sa carrière. Après quelques minutes en Angleterre et une saison presque blanche à Strasbourg, le milieu de terrain de 20 ans est de nouveau contraint de partir. Son prêt à Toulouse illustre un parcours particulièrement décevant depuis son départ précipité de Saint-Étienne.

Amougou encore obligé de changer de club

Mathis Amougou va déjà découvrir le quatrième club de sa jeune carrière professionnelle. Le RC Strasbourg a trouvé un accord avec le Toulouse FC pour le prêt du milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison.

Cette opération ne comporte aucune option d’achat. Le Racing conserve donc la maîtrise de l’avenir d’un joueur recruté 12 millions d’euros à Chelsea et toujours sous contrat jusqu’en juin 2030.

Officiellement, ce prêt doit permettre à Amougou d’obtenir davantage de temps de jeu. Mais il confirme surtout que l’ancien Stéphanois n’est pas parvenu à s’imposer en Alsace.

Un nouvel échec pour celui qui était présenté comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération au moment de quitter l’ASSE.

Un départ beaucoup trop précoce de l’ASSE ?

En février 2025, Chelsea avait déboursé environ 15 millions d’euros pour arracher Mathis Amougou à Saint-Étienne. Une offre difficile à refuser pour les dirigeants stéphanois, mais un choix de carrière particulièrement risqué pour le joueur.

À seulement 19 ans, Amougou possédait encore une expérience très limitée chez les professionnels. Il n’était pas un titulaire indiscutable à l’ASSE et avait besoin d’enchaîner les rencontres pour développer son potentiel.

Son départ vers Chelsea l’a directement plongé dans l’un des effectifs les plus concurrentiels d’Europe. Sans surprise, le jeune Français n’est pratiquement jamais apparu avec l’équipe première londonienne.

Son aventure en Premier League s’est résumée à quelques minutes et à une période d’adaptation beaucoup trop courte. Quelques mois seulement après son arrivée, Chelsea décidait déjà de l’envoyer à Strasbourg.

Chelsea, une étape inutile dans sa progression

Sur le plan financier, l’opération a permis à l’ASSE d’encaisser une somme importante. Sur le plan sportif, le passage de Mathis Amougou à Chelsea n’a rien apporté à sa carrière.

Le milieu de terrain n’a pas eu le temps de s’installer, de découvrir réellement le championnat anglais ou de progresser dans un environnement stable. Il est rapidement devenu un nouvel élément de la gigantesque galaxie BlueCo.

Son transfert à Strasbourg, pour environ 12 millions d’euros, devait lui permettre de retrouver la Ligue 1 et de relancer sa progression. Mais là encore, le résultat n’a pas été à la hauteur des attentes.

Amougou aura donc quitté Saint-Étienne pour Chelsea avant de revenir en France quelques mois plus tard, sans avoir franchi le moindre cap sportif.

Un nouvel échec à Strasbourg

Le RC Strasbourg semblait pourtant représenter une destination idéale. Le club alsacien mise régulièrement sur de jeunes joueurs et n’hésite pas à leur offrir du temps de jeu au plus haut niveau.

Mais Mathis Amougou n’est jamais parvenu à convaincre durablement Gary O’Neil. Le milieu français n’a obtenu que quatre titularisations en Ligue 1 et cumulé seulement 794 minutes toutes compétitions confondues.

Beaucoup trop peu pour un joueur recruté 12 millions d’euros et présenté comme un futur cadre du Racing.

Amougou s’est retrouvé bloqué par la concurrence et n’a pas réussi à exploiter les occasions qui lui ont été offertes. Son manque de rythme et de continuité l’a empêché de montrer les qualités entrevues à Saint-Étienne et avec l’équipe de France U17.

Un an après son arrivée, Strasbourg préfère donc l’envoyer à Toulouse plutôt que de lui offrir une place importante dans son effectif.

Trois clubs en moins de deux ans

Le constat est brutal. Depuis son départ du Forez, Mathis Amougou a porté les couleurs de Chelsea, Strasbourg et désormais Toulouse. Trois changements de club en moins de deux ans pour un joueur qui vient seulement de fêter ses 20 ans.

Cette instabilité contraste fortement avec les besoins habituels d’un jeune milieu de terrain. Pour progresser, Amougou aurait eu besoin de confiance, de responsabilités et d’un véritable enchaînement de matchs.

Il n’a trouvé aucun de ces éléments à Chelsea, puis très peu à Strasbourg.

Rester une saison supplémentaire à l’ASSE aurait peut-être permis au natif du Blanc-Mesnil de s’installer dans le onze, d’accumuler de l’expérience et de préparer plus sereinement un départ vers une formation plus ambitieuse.

Au lieu de cela, son transfert précoce a considérablement ralenti sa progression.

Toulouse pour sauver une trajectoire inquiétante

Le prêt au Toulouse FC représente désormais une étape capitale. Dans la Ville Rose, Amougou doit enfin retrouver du temps de jeu et prouver que son immense potentiel n’a pas disparu.

Le TFC possède un environnement favorable au développement des jeunes joueurs. La concurrence devrait être moins forte qu’à Chelsea ou Strasbourg et le milieu pourra continuer à évoluer en Ligue 1.

Mais il n’a désormais plus beaucoup de temps à perdre. Après une saison et demie sans véritable continuité, Amougou doit rapidement gagner sa place et devenir un élément important du collectif toulousain.

L’absence d’option d’achat montre que Strasbourg croit encore en lui. Elle place également une pression supplémentaire sur le joueur, qui devra suffisamment convaincre pour retrouver une place en Alsace la saison prochaine.

Des regrets pour Amougou, moins pour l’ASSE

Du côté de Saint-Étienne, cette trajectoire donne finalement raison aux dirigeants sur le plan financier. Kilmer Sport avait obtenu 15 millions d’euros pour un joueur encore très inexpérimenté et dont la progression s’est fortement ralentie depuis.

Les regrets semblent davantage concerner Mathis Amougou. En quittant trop rapidement son club formateur, le milieu a rejoint une structure qui ne pouvait pas lui garantir le temps de jeu indispensable à son âge.

Sa carrière est évidemment loin d’être terminée. À 20 ans, l’ancien Vert possède encore une marge immense et les qualités nécessaires pour s’imposer au plus haut niveau.

Mais depuis son départ de l’ASSE, son parcours ressemble incontestablement à un rendez-vous manqué. Toulouse représente désormais sa meilleure occasion de remettre enfin sa carrière dans le bon sens.