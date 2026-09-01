Dijon – ASSE (2-3) : les notes des Verts

L’ASSE s’est imposée dans la douleur hier soir sur le terrain de Dijon au terme d’un scenario renversant. Son 4e succès en 4 matchs. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (5)

Une belle envolée (36e) avant d’être trompé par Chouchane. Un face à face remporté devant Tavares (53e) mais il n’a pas été irréprochable sur le deuxième but dijonnais avec un ballon relâché.

PEDRO (6)

Actif sur son aile droite, il a été proche de marquer (35e) et est à l’origine du deuxième but de Ballo.

Le CARDINAL (6)

La défense verte a eu quelques trous d’air mais le capitaine stéphanois a signé une grosse fin de match. En patron.

NAIR (6)

Un peu court pour empêcher Chouchane de marquer. Mais le reste du temps, il a bien défendu. Avec cran.

BERNAUER (6)

A gauche puis au milieu à la sortie de Breum, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb a été costaud. Un match de guerrier.

CSONGVAI (6)

Un superbe ballon en profondeur pour Cardona sur l’ouverture du score de Ballo. La classe.

SVETLIN (5), puis OLD

Premier joueur remplacé par Cathro, Svetlin n’a pas fait preuve du même volume que lors de ses deux premiers matchs en Vert. Remplacé par OLD, auteur d’une bonne entrée dans son couloir gauche, pour son retour sur les terrains.

DAVITASHVILI (5,5), puis EL JAMALI

Positionné à droite, Davitashvili a eu beaucoup de déchet en première mi-temps. Son repositionnement dans l’axe au retour des vestiaires lui a permis de mieux figurer. Récompensé par sa passe décisive pour Boakye, d’une jolie remise. Remplacé par EL JAMALI, de retour au jeu.

BOAKYE (6), puis BAALLAL

Boakye a gâché une balle de contre en décalant mal Ballo (8e). Longtemps improductif, il a délivré l’ASSE avec sa frappe du gauche en lucarne. Un bijou ! Remplacé par BAALLAL, qui a oublié de servir Cardona sur la dernière action du match (90e+4)…

BALLO (7), puis DUFFUS

Ballo a été l’un des grands artisans de la victoire des Verts à Dijon en signant un doublé, en renard des surfaces. Remplacé par DUFFUS, auteur d’un bon centre pour Cardona (88e).

CARDONA (6)

Cardona a donné un bon ballon vendangé par Boakye (8e) avant de servir sur un plateau Ballo pour l’ouverture du score. En pointe, il a pesé mais n’a pas été en réussite dans ses tentatives, ratant notamment une balle de 4-2 (88e).