À LA UNE DU 31 AOûT 2026
[21:50]Stade Rennais Mercato : Rennes a tranché entre Edouard (RC Lens) et Dia, un départ à 12 M€ officialisé !
[21:24]FC Nantes Mercato : après Hachem et Pierret, les Kita ont bouclé leur 10e recrue !
[20:57]RC Lens Mercato : les Sang et Or officialisent leur 7e recrue !
[20:30]Les infos du jour : Paixão reste à l’OM, 2 nouveaux actionnaires à Lens, des départs à l’ASSE, Nantes et au PSG
[20:02]ASSE Mercato : un club tout proche de boucler le transfert de Stassin !
[19:45]Dijon – ASSE : la compo de Cathro est tombée !
[19:21]RC Lens Mercato : c’est officiel pour Rayan Fofana !
[19:04]PSG Mercato : un joueur de Pierre Sage comme 6e et dernière recrue ?
[18:44]OL Mercato : un nouveau cador en pole pour Malick Fofana, un autre départ bouclé !
[18:12]ASSE Mercato : c’est acté pour Davitashvili, ça chauffe pour le départ de Stassin !

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FRANCE

Les infos du jour : Paixão reste à l’OM, 2 nouveaux actionnaires à Lens, des départs à l’ASSE, Nantes et au PSG

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 20:30
Igor Paixão lors d'OM - RC Strasbourg

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 31 août.

La grosse info : Paixão reste à l’OM !

Alors que son départ à Sunderland semblait se préciser, l’Olympique de Marseille aurait finalement décidé de conserver Igor Paixão, a annoncé ce jeudi le journaliste belge, Sacha Tavolieri. L’ailier droit brésilien devrait donc rester à Marseille cet été pour le plus grand bonheur Bruno Genesio et des supporters marseillais.

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PSG Mercato : c’est officiel pour Barcola à Liverpool !

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ASSE : le départ de Moueffek est officiel, une nouvelle étape franchie

ASSE Mercato : c’est bouclé pour N’Guessan à Liverpool, le prix du transfert a fuité !

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FC Nantes Mercato : c’est officiel pour un départ à 5 M€ !

FC Barcelone, PSG : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi !

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