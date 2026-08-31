Les infos du jour : Paixão reste à l’OM, 2 nouveaux actionnaires à Lens, des départs à l’ASSE, Nantes et au PSG

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 31 août.

La grosse info : Paixão reste à l’OM !

Alors que son départ à Sunderland semblait se préciser, l’Olympique de Marseille aurait finalement décidé de conserver Igor Paixão, a annoncé ce jeudi le journaliste belge, Sacha Tavolieri. L’ailier droit brésilien devrait donc rester à Marseille cet été pour le plus grand bonheur Bruno Genesio et des supporters marseillais.

OM Mercato : le verdict est tombé pour l’avenir d’Igor Paixão, grosse surprise !

OM Mercato : après Paixão, un autre départ bloqué par Lorenzi et Genesio !

🚨🩵🤍 PAIXÃO RESTERA À MARSEILLE CET ÉTÉ !



Alors que son départ à Sunderland semblait se préciser, l’OM aurait finalement décidé de conserver le Brésilien ! Une décision qui devrait ravir Bruno Genesio et les supporters olympiens 🔥👀



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