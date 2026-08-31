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FRANCE

RC Lens Mercato : c’est officiel pour Rayan Fofana !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 19:21
Rayan Fofana lors de RC Lens - PSG

Le RC Lens a officialisé ce lundi le départ en prêt de Rayan Fofana vers Le Havre.

Rayan Fofana sera bien prêté cette saison au Havre par le RC Lens, sans option d’achat. Les deux clubs ont officialisé le deal ce lundi. Auteur d’une saison dernière prometteuse avec les Sang et Or, durant laquelle il a inscrit 6 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues, le jeune attaquant français poursuivra ainsi sa progression en Normandie, où il tentera d’emmagasiner davantage de temps de jeu et d’expérience qu’en Artois.

Le communiqué du RC Lens

« Devenu international Espoir tricolore au cours du dernier exercice, le prometteur attaquant Made in Gaillette va poursuivre son développement en Normandie cette saison dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Il évoluera sous les couleurs du Havre AC, pensionnaire de Ligue 1 McDonald’s. Bonne saison Rayan ! », peut-on lire sur le communiqué du club sang et or.

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