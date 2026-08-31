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FRANCE

OM Mercato : le verdict est tombé pour l’avenir d’Igor Paixão, grosse surprise !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 17:40
Igor Paixão sous les couleurs de l'OM

Annoncé proche d’un départ à Sunderland, Igor Paixão devrait finalement rester à l’OM cet été.

Igor Paixão quittera-t-il l’Olympique de Marseille d’ici demain soir ? C’est la grande interrogation du côté de la cité phocéenne en cette fin de mercato estival. Selon les informations du journaliste belge, Sacha Tavolieri, l’ailier gauche brésilien devrait finalement rester à Marseille malgré des négociations bien avancées avec Sunderland pour son transfert.

L’OM a décidé de garder Paixão

« Igor Paixão reste à l’Olympique de Marseille cet été ! L’OM ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs et a décidé de garder son ailier brésilien pour ne pas se déforcer. Décision actée, Paixão ne signera ni à Sunderland, ni ailleurs à date », a assuré notre confrère belge sur X.

Une annonce qui devrait ravir Bruno Genesio et la plupart des supporters olympiens, opposés au départ de l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam en cette fin de mercato estival.

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