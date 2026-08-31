PSG Mercato : Barcola révèle pourquoi il a quitté Paris pour Liverpool

Tout juste transféré du PSG à Liverpool, Bradley Barcola a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les Reds.

Bradley Barcola a officiellement quitté ce lundi le Paris Saint-Germain pour rejoindre Liverpool. Les deux clubs viennent d’officialiser la nouvelle. Le montant du transfert s’élève à 125 millions d’euros, plus 20 millions d’euros de bonus.

« C’est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool »

Sur le site officiel des Reds, l’international français a livré ses premiers mots en tant que joueur de Liverpool. « C’est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très content. Cela a pris du temps mais je suis vraiment content aujourd’hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et pouvoir jouer. J’espère réaliser de très grandes choses. Tout d’abord, gagner la Premier League, c’est l’un des plus grands rêves de ma vie. Il s’agit de le faire et de rester dans cette équipe sur le long terme – c’est pourquoi j’ai signé un long contrat – et j’espère y arriver. »

L’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais en a également dit davantage sur les raisons qui l’ont poussé à choisir Liverpool. « J’ai eu la chance de jouer deux fois dans ce stade et j’ai vu l’ambiance et la façon dont les supporters soutenaient les joueurs de Liverpool. Quand j’ai su que Liverpool s’intéressait à moi, je n’ai pas posé de questions et j’ai su que c’était un très grand club pour moi. »