OM : Marseille bloqué à zéro recrue à 24 heures du couperet

À un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato estival, l’OM n’a toujours enregistré aucune arrivée. Une situation rarissime dans le Top 5 européen, alors que le club phocéen doit vendre avant de pouvoir renforcer son effectif.

L’OM parmi les deux seuls clubs sans recrue

Le temps presse à Marseille. Alors que les formations européennes accélèrent dans la dernière ligne droite du marché des transferts, l’OM reste à l’arrêt. Selon les informations de Foot Mercato, seuls deux clubs du Top 5 européen n’ont encore accueilli aucun nouveau joueur cet été.

Le club phocéen partage cette statistique avec l’Athletic Bilbao. Un constat forcément frappant à l’approche du gong, même si la direction marseillaise travaille sur plusieurs dossiers en parallèle.

Des départs indispensables pour débloquer le mercato

La priorité de l’OM reste toutefois d’alléger son effectif. Le club ne peut pas recruter tant que de nouveaux départs n’ont pas été actés. Cette contrainte réduit fortement sa marge de manœuvre, contrairement à plusieurs clubs anglais particulièrement offensifs ces dernières heures.

Les dirigeants marseillais doivent donc avancer sur les sorties avant d’espérer finaliser une arrivée. Le dossier Neal Maupay fait notamment partie des situations susceptibles d’animer cette fin de mercato.

Une offre de 40 M€ pour Paixão

Une vente majeure pourrait aussi changer la donne. Sunderland aurait transmis une offre pouvant atteindre 40 M€ pour Igor Paixão et attend désormais la décision de l’OM.

Sunderland offre jusqu’à 40 M€ pour Igor Paixão et attend la décision de l’OM. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2094167728617558307

Le possible départ de Paixão pourrait offrir une importante bouffée d’oxygène financière au club phocéen. À Marseille, les dernières heures du marché s’annoncent donc étroitement liées aux ventes.