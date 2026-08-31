À LA UNE DU 31 AOûT 2026
[14:55]Pronostic Dijon – ASSE : les Verts vont-ils signer la passe de quatre ?
[14:15]OM : Marseille bloqué à zéro recrue à 24 heures du couperet
[13:55]PSG : Paris touche au but avec son Ballon d’Or
[13:35]ASSE : le départ de Moueffek est officiel, une nouvelle étape franchie
[13:15]Real Madrid, FC Barcelone : le pari à 3 M€ est désormais bouclé
[12:53]ASSE : un géant anglais accélère et rapproche la pépite de la sortie
[12:33]OM : le Torino débloque enfin le dossier à 16 M€ !
[12:13]OM : Le calvaire de Kondogbia se termine par un coup dur
[11:54]OL : La Juventus relance l’urgence des ventes pour Tagliafico
[11:33]ASSE : Un ancien Vert s’apprête déjà à quitter Strasbourg

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Le calvaire de Kondogbia se termine par un coup dur

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 12:13
OM : Le calvaire de Kondogbia se termine par un coup dur

En grande difficulté lors de la défaite de l’OM à Monaco (2-0), Geoffrey Kondogbia a vécu une soirée particulièrement pénible. Impliqué sur les deux buts, le défenseur marseillais a également quitté la pelouse en raison d’une blessure à la cuisse.

Une soirée à oublier à Louis-II

On vous en parlait dimanche dans nos enseignements de la défaite marseillaise à Monaco : l’OM a sombré au stade Louis-II. Le revers phocéen a notamment été marqué par le calvaire de Geoffrey Kondogbia, directement impliqué sur les deux buts monégasques.

Aligné en défense centrale, l’ancien joueur de l’ASM a souffert dans la profondeur et dans le domaine aérien. Un constat d’autant plus cruel qu’il retrouvait une enceinte où il avait autrefois brillé au milieu de terrain sous les couleurs monégasques.

Brunner a fait souffrir la défense olympienne

Le second but, inscrit par Brunner, illustre les difficultés rencontrées par Kondogbia et Egan-Riley. Malgré une séquence intéressante de l’OM dans le cœur du jeu, les Marseillais ont été punis par l’attaquant allemand.

Une blessure à la cuisse pour finir

Comme si sa prestation compliquée ne suffisait pas, Kondogbia a été contraint d’abandonner ses partenaires à la 59e minute. Le défenseur de 33 ans a été touché à une cuisse, selon les informations de L’Équipe.

Formé au poste de milieu, l’international centrafricain dépanne régulièrement derrière depuis son repositionnement par Roberto De Zerbi en 2024. L’OM attend désormais d’en savoir davantage sur la gravité de cette alerte physique.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot