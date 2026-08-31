OM : Le calvaire de Kondogbia se termine par un coup dur

En grande difficulté lors de la défaite de l’OM à Monaco (2-0), Geoffrey Kondogbia a vécu une soirée particulièrement pénible. Impliqué sur les deux buts, le défenseur marseillais a également quitté la pelouse en raison d’une blessure à la cuisse.

Une soirée à oublier à Louis-II

On vous en parlait dimanche dans nos enseignements de la défaite marseillaise à Monaco : l’OM a sombré au stade Louis-II. Le revers phocéen a notamment été marqué par le calvaire de Geoffrey Kondogbia, directement impliqué sur les deux buts monégasques.

Aligné en défense centrale, l’ancien joueur de l’ASM a souffert dans la profondeur et dans le domaine aérien. Un constat d’autant plus cruel qu’il retrouvait une enceinte où il avait autrefois brillé au milieu de terrain sous les couleurs monégasques.

Brunner a fait souffrir la défense olympienne

Le second but, inscrit par Brunner, illustre les difficultés rencontrées par Kondogbia et Egan-Riley. Malgré une séquence intéressante de l’OM dans le cœur du jeu, les Marseillais ont été punis par l’attaquant allemand.

Le second but encaissé par l’OM, signé Brunner, est particulièrement frustrant car les Olympiens parviennent à bien combiner dans le cœur du jeu. L’attaquant allemand a martyrisé Kondogbia et Egan-Riley. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2094157314270130625

Une blessure à la cuisse pour finir

Comme si sa prestation compliquée ne suffisait pas, Kondogbia a été contraint d’abandonner ses partenaires à la 59e minute. Le défenseur de 33 ans a été touché à une cuisse, selon les informations de L’Équipe.

Formé au poste de milieu, l’international centrafricain dépanne régulièrement derrière depuis son repositionnement par Roberto De Zerbi en 2024. L’OM attend désormais d’en savoir davantage sur la gravité de cette alerte physique.