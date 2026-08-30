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FRANCE

OM : la compo de Genesio pour affronter Monaco est connue

Par William Tertrin - 30 Août 2026, 20:06

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’AS Monaco pour la 2e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour le choc de la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Louis-II.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli, Timber – Gomes- Harit, Gouiri.

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