OM : la compo de Genesio pour affronter Monaco est connue

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’AS Monaco pour la 2e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour le choc de la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Louis-II.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli, Timber – Gomes- Harit, Gouiri.