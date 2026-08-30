Real Madrid – Málaga (4-0) : les Merengue déroulent encore avec Mbappé buteur, les enseignements

Le Real Madrid a confirmé son excellent début de saison en dominant largement Málaga (4-0) au Santiago-Bernabéu, avec Jude Bellingham et Kylian Mbappé encore décisifs.

Trois matches, trois victoires et déjà des certitudes : le Real Madrid de José Mourinho poursuit son sans-faute en Liga. Après l’Espanyol puis la Real Sociedad, les Merengue ont facilement pris le dessus sur Málaga (4-0), ce dimanche, lors de la 3e journée. Une nouvelle démonstration offensive qui confirme la montée en puissance du collectif madrilène.

Bellingham encore décisif

Le Real a pourtant mis quelques minutes à trouver son rythme. Mais Jude Bellingham a une nouvelle fois fait la différence. À la 19e minute, l’Anglais a signé une superbe action individuelle avant de croiser sa frappe pour ouvrir le score.

Quelques minutes plus tard, il était encore impliqué sur le deuxième but. Après une frappe de Mbappé repoussée par Herrero, Bellingham a placé sa tête et provoqué le but contre son camp du gardien malaguène. Le milieu offensif continue ainsi son excellent début de saison dans le système de Mourinho, où il évolue avec beaucoup de liberté derrière les attaquants.

Mbappé ne ralentit pas

Kylian Mbappé a ensuite participé à la fête. Très actif dans le jeu, le Français s’est mué en passeur avant de conclure une magnifique combinaison avec Trent Alexander-Arnold : trouvé en position idéale, il a repris de volée le centre du latéral anglais pour inscrire le troisième but.

C’est déjà le quatrième but de Mbappé en trois matches de Liga. Quelques jours seulement après son triplé contre la Real Sociedad dans le succès 4-1 du Real, l’attaquant français confirme qu’il sera encore l’une des grandes armes offensives du championnat.

Un Real plus serein défensivement

L’autre enseignement de cette soirée concerne la défense. Après avoir encaissé un but contre l’Espanyol et la Real Sociedad, le Real a cette fois gardé sa cage inviolée.

Málaga a bien touché le poteau en première période et obtenu quelques situations, mais Courtois n’a finalement pas eu à multiplier les exploits. Les Madrilènes ont progressivement contrôlé le rythme après la pause, jusqu’à gérer tranquillement leur avantage.

Güler termine le travail

Entré en fin de rencontre, Arda Güler a apporté la dernière touche à la démonstration. Le Turc a combiné avec Vinicius avant de retrouver le Brésilien dans la surface et de conclure d’une frappe précise à la 91e minute.

Avec Bellingham, Mbappé et désormais Güler buteurs, le Real affiche une impressionnante diversité offensive. Le succès 4-0 permet surtout à Mourinho de poursuivre la construction de son équipe avec un maximum de confiance. Le club madrilène avait d’ailleurs aligné un onze très compétitif malgré un calendrier chargé, avec notamment Cucurella, Camavinga et Brahim Díaz titulaires.

Le Real Madrid peut donc quitter le mois d’août avec le plein de confiance : trois victoires en Liga, une attaque déjà redoutable et un premier clean sheet qui vient compléter un début de saison particulièrement convaincant.