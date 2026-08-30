ASSE Mercato : une recrue estivale brille en réserve

Arrivé cet été à l’ASSE pour occuper le rôle de troisième gardien, Lucas Lavallée s’est mis en évidence vendredi avec l’équipe réserve. L’ancien portier de Châteauroux a largement contribué au bon point ramené de Corse face au Gallia Lucciana (0-0).

La réserve de l’AS Saint-Étienne poursuit son apprentissage. En déplacement en Corse vendredi en fin d’après-midi, les jeunes Verts ont obtenu un match nul sur la pelouse du Gallia Lucciana (0-0). Dans des conditions particulièrement difficiles en raison d’une chaleur étouffante, les hommes de Sylvain Gibert ont fait preuve de beaucoup de solidarité pour préserver leur cage inviolée.

Ils auraient même pu repartir avec les trois points. Dans les dernières secondes, les Stéphanois ont bénéficié d’une situation de contre en supériorité numérique qu’ils n’ont malheureusement pas su exploiter. Un petit regret, mais qui n’efface pas la satisfaction d’avoir ramené un point de ce déplacement toujours délicat en Corse.

Lavallée a sorti le grand jeu

L’un des grands artisans de ce résultat aura été Lucas Lavallée. Recruté cet été en provenance de Châteauroux, le gardien de 23 ans est arrivé dans le Forez pour compléter la hiérarchie derrière Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye. Et en attendant d’avoir éventuellement sa chance avec les professionnels, il accumule du temps de jeu avec la réserve.

Face à Lucciana, Lavallée s’est montré particulièrement rassurant. Sollicité à plusieurs reprises, il a notamment réalisé une parade spectaculaire au milieu de la seconde période. Une prestation saluée par Sylvain Gibert : « Je veux aussi signaler la performance de notre gardien, qui nous a soulagés sur plusieurs situations et qui a notamment signé un arrêt de grande classe. »

Le technicien stéphanois a également apprécié le comportement collectif de son équipe : « C’est un bon point de pris. Je tire mon chapeau aux deux équipes qui ont dû jouer sous une chaleur que j’ai rarement connue. Les Corses eux-mêmes n’étaient pas habitués à ça. »

Gibert satisfait de l’état d’esprit

Si le contenu reste encore perfectible, Gibert préfère retenir la solidarité affichée par ses joueurs. « Ce qu’il faut retenir aujourd’hui, c’est l’état d’esprit montré par tout le groupe. Les garçons ont montré qu’ils formaient une vraie équipe, qui ne voulait pas prendre de but et qui voulait faire des choses ensemble. Bien sûr, on doit améliorer le contenu, mais si on garde cet état d’esprit tout au long de la saison, ce sera une bonne base. »

Le coach regrette simplement cette ultime opportunité gâchée : « On peut avoir un petit regret sur la toute dernière situation, où l’on négocie mal un contre en supériorité numérique. Mais ça fait partie de l’apprentissage. »

Les jeunes Verts vont maintenant retrouver le Forez. Ils disputeront leur premier match de la saison au stade Aimé-Jacquet dimanche 6 septembre, face au Riviera FC, club basé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Coup d’envoi à 15 heures. Une nouvelle occasion pour Lucas Lavallée de confirmer ses bonnes dispositions et de montrer que l’ASSE peut compter sur lui.

La feuille de match

Gallia Lucciana 0-0 ASSE

National 2 – 1ère journée

Ce vendredi 28 août 2026

ASSE : Lavallée, Teillol, Mnemoi, Mbambi, Lengue Lounou (puis Benkou, 63e), Depalle, Ben Tiba (puis Cheikh, 24e), Rised (puis Traoré, 63e), Moulin (puis Toty, 77e), Reynaud, Sonko. Entraîneur : Sylvain Gibert