ASSE Mercato : le départ d’un indésirable de Cathro touche au but !

Le départ d’Aïmen Moueffek vers Cadiz a connu une avancée décisive. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et le milieu de terrain de l’ASSE doit désormais passer sa visite médicale.

Accord trouvé entre l’ASSE et Cadiz

On vous en parlait samedi : une porte de sortie s’était ouverte pour Aïmen Moueffek du côté de Cadiz. Le dossier a depuis nettement avancé puisque l’ASSE et le pensionnaire de Liga 2 ont trouvé un accord.

Selon Santi Aouna, information également relayée par Peuple Vert, le joueur de 25 ans doit rejoindre l’Espagne sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire.

Accord trouvé entre l’ASSE et Cadiz pour Aïmen Moueffek. Le milieu va rejoindre le club espagnol en prêt avec option d’achat non obligatoire, avec une visite médicale prévue demain. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2093998459816693928

Une visite médicale dès demain

La prochaine étape est déjà programmée. Moueffek doit passer sa visite médicale demain avant de s’engager avec Cadiz. Sauf retournement de situation, son départ du Forez devrait donc être rapidement finalisé.

Pur produit de la formation stéphanoise, le milieu est encore sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. La formule retenue ne scelle donc pas définitivement son avenir à l’ASSE.

Un nouveau départ pour Moueffek

Le Marocain n’entrait visiblement pas dans les plans de Ian Cathro. Cette expérience en Liga 2 doit lui permettre de retrouver du temps de jeu et de relancer une dynamique qui s’était sérieusement essoufflée à Saint-Étienne.

Cadiz lui offre désormais la possibilité de découvrir un autre championnat et un nouvel environnement. La visite médicale constitue la dernière étape avant l’officialisation de ce nouveau chapitre dans sa carrière.