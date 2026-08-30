À LA UNE DU 30 AOûT 2026
[13:11]ASSE : un accord scelle désormais le départ de Moueffek !
[13:00]ASSE Mercato : Thierno Ballo veut marquer l’histoire des Verts
[12:49]Stade Rennais : c’est officiel, Arthur Theate revient là où tout a commencé
[12:27]OM : le groupe pour Monaco réserve une double absence et trois surprises
[12:07]ASSE Mercato : le départ d’un indésirable de Cathro touche au but !
[11:44]Real Madrid : Mourinho lance un plan ambitieux pour relancer Bellingham
[11:25]LOSC : les Dogues craquent encore au pire moment
[11:06]OM, RC Lens : le gros coup est bouclé, Marseille perd la bataille !
[10:45]PSG Mercato : la visite médicale valide un transfert proche des 60 M€ !
[10:25]OM, RC Lens : nouveau revers financier pour Marseille dans le dossier Todibo !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : les Dogues craquent encore au pire moment

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 11:25
LOSC : les Dogues craquent encore au pire moment

La section féminine du LOSC a concédé samedi un deuxième revers consécutif en Coupe LFFP. Devant au score à Nice, les Lilloises ont été rejointes en fin de rencontre avant de céder lors de la séance des tirs au but (2-2, 3-1 t.a.b.).

Le LOSC renverse d’abord Nice

Après une première défaite contre Montpellier, le LOSC poursuivait sa préparation sur la pelouse du stade André-Donati. Mathieu Robail avait d’ailleurs présenté cette Coupe de la Ligue comme la continuité du travail estival, à quelques semaines du début du championnat.

Les Dogues ont pourtant été rapidement surprises par Sylviane Gomes, auteure de l’ouverture du score niçoise à la 17e minute. Elles sont ensuite parvenues à réagir grâce à Coralie Monguillon, qui a égalisé juste avant la pause (42e).

Delaby marque, Tengue gâche la fête

Au retour des vestiaires, Célia Delaby a inscrit son premier but de la saison pour permettre aux Nordistes de passer devant (50e). Cet avantage a tenu jusqu’aux dernières minutes, avant que Lucie Tengue n’arrache l’égalisation pour l’OGC Nice (85e).

Faute de prolongation, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. La gardienne azuréenne a repoussé trois tentatives lilloises et offert la victoire à son équipe (3-1). Le récit publié par Le Petit Lillois souligne ainsi la frustration d’une formation nordiste qui avait fait le plus dur en renversant la rencontre.

Un deuxième revers, mais deux premiers buts

Le bilan comptable reste négatif pour le LOSC, battu lors de ses deux premières sorties dans cette Coupe LFFP. Les premiers buts de Monguillon et Delaby constituent néanmoins deux éléments encourageants dans une compétition utilisée comme rampe de lancement vers le championnat.

En parallèle, l’actualité du club lillois reste animée sur le marché des transferts, Lille et Newcastle étant annoncés proches d’un accord pour Matias Fernandez-Pardo.

La Coupe LFFP comme laboratoire

Cette nouvelle défaite ne remet pas en cause la logique affichée par Mathieu Robail. Son groupe est encore en rodage et profite de ces rencontres pour accumuler du rythme. À Nice, il est passé tout près d’une première victoire, finalement envolée à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

LOSC

Actu foot LOSC : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos LOSC : toutes les infos foot