À LA UNE DU 30 AOûT 2026
[16:20]Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour un buteur, ce n’est pas Ajorque
[15:54]FC Barcelone : le Barça boucle son nouveau numéro 9 pour 10 M€ !
[15:36]Zurich bloque un dernier pari à 750 000 €
[15:15]OL : Fonseca lève le doute sur sa surprise face au Havre
[15:00]Dijon – ASSE : la compo probable des Verts
[14:53]LOSC : Newcastle accélère pour boucler un gros départ du mercato !
[14:32]OL : un ancien Gone quitte déjà Chelsea pour rebondir en Espagne
[14:11]RC Lens : Leipzig mise 29 M€ sur un ancien Sang et Or !
[13:51]ASSE : À 56 heures du gong, une porte se ferme encore !
[13:31]FC Barcelone : un échange inattendu se prépare avec l’Inter Milan

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Leipzig mise 29 M€ sur un ancien Sang et Or !

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 14:11
RC Lens : Leipzig mise 29 M€ sur un ancien Sang et Or !

Neil El Aynaoui s’apprête déjà à quitter l’AS Rome, un an seulement après son arrivée en Serie A. L’ancien milieu du RC Lens est attendu au RB Leipzig, futur adversaire des Sang et Or en Ligue des Champions.

El Aynaoui va être prêté à Leipzig

Après avoir explosé en Artois à la suite de son départ de Nancy, Neil El Aynaoui va découvrir un troisième championnat. Selon les informations de Lensois.com, l’international marocain doit rejoindre Leipzig sous la forme d’un prêt payant d’une saison.

Le club allemand va verser 4 M€ à l’AS Rome pour boucler l’opération. Une option d’achat fixée à 25 M€ figure également dans l’accord, portant le montant potentiel du dossier à 29 M€.

Des retrouvailles avec le RC Lens en novembre

Le calendrier européen réserve déjà un rendez-vous particulier à l’ancien Lensois. Le Racing se déplacera à la Red Bull Arena le 24 novembre prochain en Ligue des Champions. El Aynaoui pourrait donc retrouver son ancien club quelques mois après ses débuts sous les couleurs romaines.

Un passage express en Serie A

El Aynaoui n’aura donc passé qu’une saison en Italie avant de plier bagage. Son départ du RC Lens s’était progressivement dessiné, alors que deux formations de Premier League s’étaient aussi positionnées sur son profil.

À Leipzig, le milieu de terrain va tenter de franchir un nouveau cap en Bundesliga. Avec la perspective immédiate de recroiser la route du RC Lens sur la plus prestigieuse des scènes européennes.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot