RC Lens : Leipzig mise 29 M€ sur un ancien Sang et Or !

Neil El Aynaoui s’apprête déjà à quitter l’AS Rome, un an seulement après son arrivée en Serie A. L’ancien milieu du RC Lens est attendu au RB Leipzig, futur adversaire des Sang et Or en Ligue des Champions.

El Aynaoui va être prêté à Leipzig

Après avoir explosé en Artois à la suite de son départ de Nancy, Neil El Aynaoui va découvrir un troisième championnat. Selon les informations de Lensois.com, l’international marocain doit rejoindre Leipzig sous la forme d’un prêt payant d’une saison.

Le club allemand va verser 4 M€ à l’AS Rome pour boucler l’opération. Une option d’achat fixée à 25 M€ figure également dans l’accord, portant le montant potentiel du dossier à 29 M€.

Des retrouvailles avec le RC Lens en novembre

Le calendrier européen réserve déjà un rendez-vous particulier à l’ancien Lensois. Le Racing se déplacera à la Red Bull Arena le 24 novembre prochain en Ligue des Champions. El Aynaoui pourrait donc retrouver son ancien club quelques mois après ses débuts sous les couleurs romaines.

Le dossier El Chadaille Bitshiabu à Lens pourrait capoter. Malgré un accord pour un prêt sans option d’achat, de nouveaux problèmes bloquent la finalisation du transfert. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094023128124891622

Un passage express en Serie A

El Aynaoui n’aura donc passé qu’une saison en Italie avant de plier bagage. Son départ du RC Lens s’était progressivement dessiné, alors que deux formations de Premier League s’étaient aussi positionnées sur son profil.

À Leipzig, le milieu de terrain va tenter de franchir un nouveau cap en Bundesliga. Avec la perspective immédiate de recroiser la route du RC Lens sur la plus prestigieuse des scènes européennes.