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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour un buteur, ce n’est pas Ajorque

Par William Tertrin - 30 Août 2026, 16:20

Le Stade Rennais accélère sur le mercato offensif avec Boulaye Dia, qui aurait donné son accord pour rejoindre la Bretagne.

Le Stade Rennais tient peut-être son prochain renfort offensif. Alors que le club breton doit composer avec le départ de Breel Embolo, les dirigeants rennais ont jeté leur dévolu sur Ludovic Ajorque (Brest), mais ont aussi intensifié les discussions autour de Boulaye Dia, actuellement sous contrat avec la Lazio.

Boulaye Dia a dit oui au Stade Rennais

Selon les dernières informations de Di Marzio, un accord a été trouvé entre le Stade Rennais et l’entourage de Boulaye Dia. L’attaquant sénégalais se montre favorable à un retour en Ligue 1 et aurait donné son feu vert au projet rennais.

Cette piste n’est pas nouvelle. Rennes suivait déjà l’ancien attaquant du Stade de Reims depuis plusieurs jours afin de renforcer son secteur offensif. Dia possède une solide expérience du championnat français, où il avait notamment marqué 24 buts en 78 apparitions avec Reims.

Rennes doit maintenant convaincre la Lazio

Si l’accord avec le joueur constitue une étape importante, le transfert est encore loin d’être bouclé. Le Stade Rennais doit désormais trouver un terrain d’entente avec la Lazio concernant le montant et la formule de l’opération.

Le club italien avait recruté définitivement Dia après son prêt, mais l’attaquant sort d’une saison 2025-2026 compliquée, avec seulement deux buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues.

Rennes va donc devoir accélérer les négociations dans les derniers jours du mercato. Boulaye Dia est d’accord pour revenir en Ligue 1, mais la Lazio doit encore être convaincue de le laisser partir. Le dossier pourrait donc rapidement connaître un nouveau tournant.

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