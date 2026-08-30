FC Barcelone : le Barça boucle son nouveau numéro 9 pour 10 M€ !

Le FC Barcelone aurait trouvé un accord pour renforcer son attaque à moindre coût. Face à l’impossibilité d’attirer Julian Alvarez, les dirigeants catalans ont choisi un international brésilien bien connu de la Premier League.

Gabriel Jesus attendu au Barça

Selon Mundo Deportivo et Fabrizio Romano, le FC Barcelone va s’attacher les services de Gabriel Jesus. Un accord aurait été trouvé avec Arsenal autour d’un transfert estimé à 10 millions d’euros. L’opération n’a toutefois pas encore été officialisée par les deux clubs.

Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2027, l’ancien attaquant de Palmeiras n’est pas considéré comme un élément essentiel par Mikel Arteta. Le Brésilien souhaitait de son côté rejoindre la Catalogne et aurait poussé pour que les négociations aboutissent.

Gabriel Jesus va signer au Barça, selon Fabrizio Romano. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2094043235995807826

Le plan Julian Alvarez abandonné

Gabriel Jesus devient ainsi l’alternative finale à Julian Alvarez, longtemps présenté comme la priorité des décideurs catalans. Le Barça cherchait un avant-centre capable de compenser le départ de Robert Lewandowski et d’épauler Ferran Torres à la pointe de l’attaque.

Avant d’avancer sur ce dossier, les dirigeants du club catalan se sont également renseignés sur l’état du genou du joueur, touché par plusieurs blessures ces dernières saisons. Les retours obtenus auraient rassuré la direction blaugrana.

Flick conserve sa confiance en Raphinha

Plus tôt ce dimanche, Hansi Flick avait pourtant confirmé qu’il comptait sur Raphinha au poste de numéro 9. « Il initie le pressing. Il le fait très bien. C’est l’un de nos leaders, il sait parfaitement quand se lancer et tout le monde suit son exemple », a expliqué le technicien allemand.

Flick a également annoncé que le jeune Hamza Abdelkarim aurait du temps de jeu. Gabriel Jesus, auteur de 3 buts en 14 rencontres de championnat la saison dernière, apporterait néanmoins une solution supplémentaire à un secteur offensif en pleine reconstruction.