OL : La Juventus relance l’urgence des ventes pour Tagliafico

À quelques heures de la clôture du mercato, l’OL cherche toujours à vendre deux ou trois joueurs pour récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale. Une porte de sortie prestigieuse pourrait désormais s’ouvrir pour Nicolas Tagliafico, mais elle dépend d’un autre transfert.

Une nouvelle piste pour Tagliafico

On vous en parlait ces dernières heures, la fin du mercato lyonnais a viré à l’urgence après le nul contre Le Havre. Paulo Fonseca a confirmé que l’OL devait encore « vendre deux ou trois joueurs ». Malick Fofana et Ruben Kluivert sont notamment concernés, mais Nicolas Tagliafico pourrait également faire ses valises.

Selon les informations relayées par Olympique-et-Lyonnais, d’après Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin s’intéresse désormais au champion du monde argentin. Le club italien pourrait se positionner dans les dernières heures du marché.

Le départ de Juan Cabal comme condition

La Vieille Dame n’avancera toutefois pas sans avoir libéré une place dans son secteur défensif. Une offensive pour Tagliafico serait conditionnée au départ de l’international colombien Juan Cabal. Le dossier lyonnais dépend donc directement des mouvements turinois.

Cette condition entretient l’incertitude alors que Tagliafico, titulaire samedi pour sa reprise de la compétition, fait partie des plus gros salaires du vestiaire rhodanien. Son départ permettrait à la direction de réduire sensiblement sa masse salariale sans forcément sacrifier l’un de ses jeunes éléments les plus valorisés.

L’OL travaille aussi sur une arrivée

Dans le même temps, les dirigeants lyonnais continuent de négocier dans le sens des arrivées. Fabrizio Romano annonce qu’un accord a été trouvé avec Youssouf Fofana pour rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt. Lyon et l’AC Milan doivent encore régler les derniers détails de l’opération.

Youssouf Fofana a donné son accord pour rejoindre l’OL en prêt. L’AC Milan et Lyon travaillent sur les détails, avec une option d’achat. — @FabrizioRomano https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2094352478879744048

L’OL avance ainsi sur deux fronts dans cette dernière ligne droite. Mais pour Tagliafico, tout repose désormais sur la capacité de la Juventus à débloquer le dossier Cabal avant la fermeture du marché.