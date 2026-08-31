OM, RC Lens : Genesio ne cache pas sa résignation après la bataille perdue

Bruno Genesio a réagi à l’arrivée attendue de Jean-Clair Todibo au RC Lens après la défaite de l’OM à Monaco (2-0). L’entraîneur marseillais assure ne pas avoir été surpris par l’issue de ce dossier, malgré son envie d’accueillir le défenseur de West Ham.

Genesio s’attendait à cet échec

On vous en parlait dimanche : le RC Lens avait doublé l’OM dans le dossier Todibo, pourtant initialement d’accord pour rejoindre Marseille. Au sortir de la défaite concédée à Monaco, Bruno Genesio a livré une réaction teintée de résignation au micro de Ligue 1+.

« Je ne suis pas surpris par l’arrivée de Todibo à Lens. J’aurais aimé le contraire, mais je savais qu’on n’aurait potentiellement pas de recrue. J’ai un groupe de qualité, qui travaille bien malgré tout ce qui se dit autour », a confié le technicien phocéen.

Todibo fait un gros effort pour Lens

Déjà présent à la Gaillette-Gervais Martel et passé par la traditionnelle visite médicale avant son arrivée à Lens, l’international français doit être prêté par West Ham au club artésien. Qualifié pour la Ligue des Champions, le RC Lens a également convaincu le joueur de consentir un important sacrifice financier.

Jean-Clair Todibo renonce à plus de la moitié de son salaire anglais pour jouer à Lens. Un effort indispensable afin de respecter la grille salariale du club. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2094117013249503332

Une défense marseillaise encore fragilisée

Cet échec intervient dans un secteur déjà largement remanié à l’OM. Facundo Medina a rejoint Leverkusen tandis que Leonardo Balerdi prend la direction de l’AS Rome. Depuis le début de la saison, Geoffrey Kondogbia est ainsi utilisé en défense centrale.

La situation pourrait encore évoluer puisque Emerson Palmieri est également susceptible de partir. Genesio affiche sa confiance envers son groupe, mais Marseille compte pour l’heure plus de départs que d’arrivées en défense.