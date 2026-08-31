À LA UNE DU 31 AOûT 2026
[10:30]LOSC : un départ se précise dans la dernière ligne droite du Mercato
[10:09]PSG : Strasbourg boucle un jackpot à 37,5 M€ en Allemagne !
[10:08]Flashback, il y a un an : Un an après le grand espoir Mwanga, le FC Nantes face à un nouveau pari
[10:01]Les infos du jour : Cherni et Pierret en approche ? Nakamura priorité lyonnaise ?
[09:48]OL, Stade Rennais, LOSC : le feuilleton à 20 M€ bascule vers un accord imminent !
[09:27]Stade Rennais : la direction a tranché pour son meilleur buteur
[09:07]LOSC, PSG : Pierre-Mauroy fait exploser les compteurs pour le choc
[08:48]OM : le départ de l’ancien capitaine est désormais acté !
[08:25]OL : Les dernières 48 heures du mercato virent à l’urgence
[08:05]PSG : Revenu pour 10 M€, Digne reçoit déjà un sérieux avertissement

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens : Genesio ne cache pas sa résignation après la bataille perdue

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 07:23
OM, RC Lens : Genesio ne cache pas sa résignation après la bataille perdue

Bruno Genesio a réagi à l’arrivée attendue de Jean-Clair Todibo au RC Lens après la défaite de l’OM à Monaco (2-0). L’entraîneur marseillais assure ne pas avoir été surpris par l’issue de ce dossier, malgré son envie d’accueillir le défenseur de West Ham.

Genesio s’attendait à cet échec

On vous en parlait dimanche : le RC Lens avait doublé l’OM dans le dossier Todibo, pourtant initialement d’accord pour rejoindre Marseille. Au sortir de la défaite concédée à Monaco, Bruno Genesio a livré une réaction teintée de résignation au micro de Ligue 1+.

« Je ne suis pas surpris par l’arrivée de Todibo à Lens. J’aurais aimé le contraire, mais je savais qu’on n’aurait potentiellement pas de recrue. J’ai un groupe de qualité, qui travaille bien malgré tout ce qui se dit autour », a confié le technicien phocéen.

Todibo fait un gros effort pour Lens

Déjà présent à la Gaillette-Gervais Martel et passé par la traditionnelle visite médicale avant son arrivée à Lens, l’international français doit être prêté par West Ham au club artésien. Qualifié pour la Ligue des Champions, le RC Lens a également convaincu le joueur de consentir un important sacrifice financier.

Une défense marseillaise encore fragilisée

Cet échec intervient dans un secteur déjà largement remanié à l’OM. Facundo Medina a rejoint Leverkusen tandis que Leonardo Balerdi prend la direction de l’AS Rome. Depuis le début de la saison, Geoffrey Kondogbia est ainsi utilisé en défense centrale.

La situation pourrait encore évoluer puisque Emerson Palmieri est également susceptible de partir. Genesio affiche sa confiance envers son groupe, mais Marseille compte pour l’heure plus de départs que d’arrivées en défense.

OMRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, RC Lens