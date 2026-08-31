ASSE : le départ de Stassin peut débloquer deux renforts

À quelques heures de la fermeture du mercato, l’ASSE a encore plusieurs dossiers chauds sur la table. Si Zuriko Davitashvili devrait rester dans le Forez, la situation de Lucas Stassin peut entraîner une réaction en chaîne.

Le grand ménage presque terminé

Avant son déplacement à Dijon, pour lequel la conférence d’avant-match a permis de poser le décor, l’ASSE a déjà bien avancé dans son opération dégraissage. Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Mickaël Nadé et Pierre Ekwah ont quitté le Forez ces derniers jours.

Aïmen Moueffek doit suivre. Un accord a été trouvé avec Cadix pour un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire. Le milieu stéphanois doit encore passer sa visite médicale.

Accord trouvé entre l’ASSE et Cadix pour Aïmen Moueffek. Le milieu va rejoindre le club espagnol en prêt avec une option d’achat non obligatoire. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2093998459816693928

Davitashvili parti pour rester, Stassin toujours menacé

Selon le point mercato de Peuple Vert, Zuriko Davitashvili ne devrait pas quitter l’ASSE, sauf retournement de situation. L’Atalanta Bergame et l’Olympiakos, intéressés un temps, ont recruté à son poste.

Le cas de Lucas Stassin reste plus ouvert. Strasbourg ne semble plus dans la course, mais l’attaquant belge figure toujours sur les listes de plusieurs formations. La direction stéphanoise s’attend donc à recevoir des offres dans les dernières heures, sans garantie qu’elles répondent à ses exigences.

Un attaquant déjà ciblé en cas de vente

Un transfert de Stassin pourrait totalement relancer le mercato dans le sens des arrivées. Un dossier offensif, déjà en discussions avancées, serait alors activé rapidement. Un latéral gauche pourrait également débarquer, même si cette priorité apparaît moins pressante.

Ben Old doit prochainement revenir, tandis que Maxime Bernauer, Kévin Pedro et Nathan Kasia offrent plusieurs solutions dans le couloir. Enfin, Djylian N’Guessan demeure à l’écart du groupe. Le jeune attaquant, qui refuse de prolonger son contrat arrivant à échéance en juin prochain, reste sur le marché à quelques heures du couperet.