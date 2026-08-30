RC Lens : un nouveau départ finalisé, un autre bouclé avant la fin du mercato ?

Le RC Lens continue d’ajuster son effectif dans les dernières heures du mercato avec le départ de Rayan Fofana au Havre et une réflexion autour de Nidal Celik et Souleymane Sagnan.

C’est désormais acté : Rayan Fofana va poursuivre sa saison au Havre. Le jeune attaquant de 20 ans, formé à La Gaillette, s’est engagé avec le HAC dans le cadre d’un prêt payant d’une saison sans option d’achat. Selon les informations de RMC Sport, le joueur a passé sa visite médicale avec succès avant de signer son contrat ce dimanche.

Cette décision s’inscrit dans une logique de développement pour l’attaquant lensois. Sous contrat avec le Racing jusqu’en 2029, Fofana avait découvert la Ligue 1 la saison dernière et s’était distingué avec cinq buts en 25 apparitions. Le joueur était convoité par plusieurs formations, mais le projet havrais avait rapidement retenu son attention.

Pour Lens, ce prêt doit permettre à Fofana d’accumuler de l’expérience et des minutes au plus haut niveau, tout en conservant la maîtrise de l’avenir d’un joueur considéré comme prometteur.

Lens doit maintenant gérer l’embouteillage en défense centrale

L’autre dossier concerne cette fois le secteur défensif. Avec l’arrivée de Todibo, le Racing dispose désormais de nombreuses solutions dans l’axe, avec notamment Nidal Celik, Souleymane Sagnan, Kyllian Antonio, Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo, Maik Nawrocki et Jonathan Gradit.

Dans ce contexte, Nidal Celik pourrait être prêté selon La Voix du Nord. Le jeune défenseur bosnien, de retour après son opération du ménisque, disposerait de plusieurs sollicitations. Son départ temporaire pourrait lui permettre de retrouver progressivement du rythme et surtout de bénéficier d’un temps de jeu régulier, lui qui a disputé 9 matchs la saison dernière.

Le cas de Souleymane Sagnan est différent. Le défenseur formé à La Gaillette pourrait également être concerné par une réflexion autour d’un prêt, mais davantage lors du mercato hivernal. Ses dernières prestations pourraient toutefois peser dans la décision : Sagnan a notamment été titularisé contre Auxerre puis Strasbourg en début de saison, avec des rendements différents.

À quelques jours de la fermeture du mercato, le Racing doit désormais trouver le bon équilibre entre profondeur d’effectif, temps de jeu des jeunes et gestion des retours de blessure.