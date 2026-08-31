OM : Monaco prépare un dernier rebondissement après sa victoire

Vainqueur de l’OM grâce notamment à un doublé de Paris Brunner, l’AS Monaco n’a pas encore bouclé son mercato. Thiago Scuro confirme des discussions autour de Folarin Balogun et laisse la porte ouverte à de nouveaux ajustements.

Balogun au cœur des discussions

La fin du mercato pourrait encore réserver du mouvement sur le Rocher. Après le succès décroché face à l’Olympique de Marseille, Thiago Scuro a reconnu que Folarin Balogun faisait l’objet de conversations. L’attaquant américain n’est donc pas assuré de poursuivre l’aventure monégasque.

« Folarin ? C’est vrai qu’il a des conversations », a confié le directeur général de l’ASM, alors que Foot Mercato relaie également les précisions du dirigeant sur ce dossier et celui de Lamine Camara.

Paris Brunner marque des points contre l’OM

Dans ce contexte, la prestation de Paris Brunner n’est pas passée inaperçue. Auteur d’un doublé contre les Phocéens, le jeune attaquant offre déjà une solution supplémentaire à Filipe Luis. Son début de saison pourrait peser au moment de trancher l’avenir de Balogun.

Folarin Balogun peut partir de Monaco en fin de mercato. Son remplaçant est déjà là, Paris Brunner, auteur d’un gros match contre l’OM. — @sebnonda https://twitter.com/sebnonda/status/2094153303697322484

Scuro veut encore ajuster l’effectif

Malgré un début de saison encourageant et la qualification pour la Ligue Europa Conférence, Monaco reste attentif aux dernières opportunités. Lamine Camara fait partie des joueurs sur lesquels le club compte, mais plusieurs situations individuelles doivent encore être réglées.

« On va finir la construction dans l’effectif. Il faut connecter le groupe. Il faut essayer de voir si on peut prendre d’autres options pour Filipe selon les joueurs », a ajouté Scuro. Le mercato monégasque reste donc ouvert, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées.