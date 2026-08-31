OM : Genesio lâche une annonce qui plombe la fin du mercato

Battu à Monaco, l’OM a brutalement retrouvé les limites d’un effectif considérablement affaibli cet été. Bruno Genesio garde le cap, mais son constat sur les derniers jours du mercato ne laisse guère de place à l’optimisme.

Le retour à la réalité à Monaco

La victoire contre Strasbourg (4-0) avait offert une première respiration aux Marseillais. Une semaine plus tard, le déplacement à Monaco a toutefois confirmé les inquiétudes entourant un groupe privé de nombreux éléments, dont Igor Paixão, en instance de départ.

Dominé par l’ASM et puni par un doublé de Paris Brunner, l’OM n’a pas suffisamment pesé offensivement. La blessure de Tochukwu Nnadi vient également assombrir le tableau avant une série de rencontres relevées face au Paris FC, au Stade Rennais, à Besiktas puis au PSG.

Genesio refuse de lâcher

On vous en parlait samedi : Bruno Genesio avait fait part de son étonnement devant le mercato marseillais, tout en laissant planer un doute sur son avenir. Après la défaite à Monaco, le technicien lyonnais a cette fois insisté sur la nécessité d’avancer malgré les difficultés.

« Il faut continuer à avancer. On doit travailler. Il y a des temps forts où on doit concrétiser », a expliqué l’ancien entraîneur du LOSC, regrettant un manque d’efficacité, de rythme et de coordination en première période. Il retient néanmoins la réaction de son équipe après la pause : « On n’a pas lâché. »

OM : l’avis de Bruno Genesio sur l’échec du transfert de Jean-Clair Todibo. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2094131887509835948

Deux ou trois départs avant d’espérer recruter

Le développement nouveau est surtout venu de la conférence de presse. Comme le rapporte Foot Mercato, Genesio a confirmé que l’OM ne devrait pas accueillir de renfort d’ici à la fermeture du marché.

« Il n’y aura pas de recrues. Il faut deux ou trois départs encore pour éventuellement une ou deux recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif », a-t-il tranché. Genesio ne parle donc plus de ses états d’âme : il se prépare désormais à faire avec un groupe amoindri.