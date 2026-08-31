PSG : Revenu pour 10 M€, Digne reçoit déjà un sérieux avertissement

De retour au PSG cet été, Lucas Digne peine à convaincre Luis Enrique dans ce début de saison compliqué. Son absence du onze face au LOSC, malgré le forfait de Nuno Mendes, n’est pas passée inaperçue en interne.

Un début de saison poussif pour Paris

Après avoir remporté la Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa, le PSG a perdu face au RC Lens lors du Trophée des Champions avant de concéder deux nuls contre Rennes (2-2) et Lille (2-2). Luis Enrique a tout de même retenu la réaction de ses joueurs face aux Dogues, revenus au score en fin de rencontre.

Cette entame permet aussi au technicien espagnol d’intégrer ses recrues. Ferran Torres a inscrit un doublé à Rennes, tandis que Maghnes Akliouche était titulaire contre le LOSC. Pour Lucas Digne, dont le retour au PSG a été bouclé cet été, l’adaptation apparaît plus délicate.

Digne remplaçant malgré l’absence de Mendes

Recruté pour 10 M€, le latéral gauche n’a pas débuté face à Lille alors que Nuno Mendes était absent. Selon les informations relayées par Foot Mercato, qui s’appuie sur L’Équipe, le PSG attend désormais de l’ancien joueur du FC Barcelone « un autre état d’esprit de révolte ».

Dans une période où Paris met en avant une gestion plus maîtrisée de son effectif et de ses actifs, chaque recrue reste particulièrement observée.

Le PSG a récolté 769 M€ grâce à ses ventes lors des quatre dernières saisons. Paris mise désormais sur un recrutement plus jeune et une masse salariale mieux maîtrisée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094020477391929402

Une condition physique encore insuffisante

Le champion de France aurait également constaté que Digne n’est pas encore dans une forme optimale, comme plusieurs joueurs revenus du Mondial. Son entourage assure toutefois que le défenseur est « ultra-déterminé » et prêt à se battre pour gagner sa place.

Accepté comme doublure de Nuno Mendes, Lucas Digne doit maintenant montrer qu’il peut bousculer la hiérarchie. À Paris, personne ne lui reproche encore son choix, mais le message est clair : son rôle de numéro 2 ne doit pas l’empêcher de hausser rapidement son niveau.