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FRANCE

Real Madrid, FC Barcelone : le pari à 3 M€ est désormais bouclé

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 13:15
Real Madrid, FC Barcelone : le pari à 3 M€ est désormais bouclé

Le Real Madrid a finalisé le recrutement du jeune milieu espagnol Sergio Martinez. Courtisé par le FC Barcelone et l’Atlético, le joueur de 19 ans va d’abord faire ses armes avec la Castilla.

Le Racing officialise le départ de Martinez

On vous en parlait ces dernières heures : Sergio Martinez avait choisi le Real Madrid malgré l’intérêt du Barça. Le dossier a franchi une nouvelle étape ce lundi puisque le Racing Santander a officiellement annoncé le départ de son jeune milieu de terrain.

Le club merengue va verser 3 M€, soit l’intégralité du montant fixé dans la clause libératoire du joueur. Selon les informations relayées par Onze Mondial, Martinez s’est engagé avec la Maison Blanche jusqu’en 2030.

Une première étape avec la Castilla

Le Real Madrid ne prévoit pas de lancer immédiatement sa nouvelle pépite dans le grand bain. Martinez doit intégrer la Castilla dans un premier temps, avec l’objectif de progressivement se rapprocher du groupe professionnel.

Le Real gagne son duel avec le Barça

Convoité par plusieurs cadors espagnols, dont le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, l’élément prometteur a donc privilégié le projet madrilène. Son recrutement constitue un investissement à long terme à un poste où plusieurs pistes estivales du Real n’ont pas abouti.

Après avoir obtenu l’accord du joueur, les Merengues ont ainsi sécurisé sa venue en levant sa clause. Martinez peut désormais entamer son parcours dans la capitale espagnole, avec la Castilla comme première étape.

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